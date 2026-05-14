Szpakowski ogłasza przed mundialem. "Czas na młodych". Temat zamknięty

Kiedy Telewizja Polska ogłosiła, że Dariusz Szpakowski nie będzie komentował meczów podczas mistrzostw świata, wybuchło duże zamieszanie.

Dla polskich kibiców piłki nożnej była to bardzo smutna wiadomość. Chcieli oni bowiem przeżyć jeszcze jedną wielką imprezę w towarzystwie głosu Dariusza Szpakowskiego.

Dariusz Szpakowski rozwiewa wątpliwości ws. mistrzostw świata

Legenda mikrofonu odniosła się do licznych wiadomości kibiców i gorąco za nie podziękowała.

- Jestem konsekwentny. Po niebotycznym, fenomenalnym, zjawiskowym finale marzeń czyli Argentyna - Francja, pożegnałem się z komentowaniem mundiali - przypomniał tym samym że była to jego decyzja.

- Wtedy powiedziałem też, że od czasu do czasu, chciałbym skomentować spotkanie, choćby polskiej reprezentacji. Może miałbym inne zdanie, gdyby Polacy grali w tych mistrzostwach świata, ale nie ma co wracać do przeszłości - dodał Dariusz Szpakowski.

- Bądźcie państwo z nami, posłuchajcie młodych. Bo czas na młodych. Natomiast ja zachęcam do oglądania naszych mediów społecznościowych i na mojego instagrama, gdzie parę ciekawostek z mundiali będę starał się przemycić.

Dariusz Szpakowski niewątpliwie pojawi się w TVP Sport podczas zbliżającego się mundialu, ale już nie w roli komentatora.

Wielu kibiców dzięki temu komunikatowi mogło również dowiedzieć się, że dziennikarz sam działa w mediach społecznościowych i zamieszcza w nich materiały związane z piłką nożną.

Dariusz Szpakowski pracę w TVP zaczął w 1983 roku. Skomentował łącznie 10 piłkarskich mistrzostw świata w latach 1986-2022. Jego przygoda rozpoczęła się od turnieju w Meksyku, a zakończyła na finale w Katarze. Obie imprezy zwyciężała reprezentacja Argentyny z Diego Maradoną oraz Leo Messim w rolach głównych.

