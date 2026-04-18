Szokujące doniesienia, Polacy jednak bez rywala. To oznacza tylko jedno
Po ośmiu wygranych z rzędu w kwalifikacjach do mistrzostw Europy piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 w czerwcu miała rozegrać spotkania towarzyskie. Rozmowy ws. terminu toczyły się z kilkoma federacjami, lecz według najnowszych wieści rozmowy nie doszły do skutku. To oznacza tylko jedno - czerwcowe zgrupowanie się nie odbędzie.
Doskonale w aktualnie trwających kwalifikacjach do mistrzostw Europy radzi sobie reprezentacja Polski do lat 21. Ekipa prowadzona przez Jerzego Brzęczka dąży od zwycięstwa do zwycięstwa i po ośmiu spotkaniach w ramach fazy grupowej ma na swoim koncie komplet punktów (24).
Dzięki temu są liderami tabeli, a uzyskanie bezpośredniego awansu do głównego turnieju jest już o krok. Do rozegrania pozostały już tylko spotkania rewanżowe ze Szwecją oraz Włochami. Te jednak odbędą się dopiero na przełomie września i października. Do tego czasu "Biało-Czerwonych" czekało jeszcze czerwcowe zgrupowanie.
Podczas niego miało dojść do dwóch meczów towarzyskich. Polski Związek Piłki Nożnej prowadził w tej sprawie negocjacje z innymi federacjami. Wszystko w celu dogadania terminu oraz miejsca rozegrania spotkań. Według najnowszych informacji rozmowy jednak zakończyły się fiaskiem.
Polacy dostaną wolne, zgrupowania nie będzie. "Nie udało się"
W tej kwestii jasny komunikat za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał Maciej Iwański. Dziennikarz zdradził, że nie udało się dopasować terminów z innymi federacjami, przez co do spotkań towarzyskich nie dojdzie. Oznacza to, że czerwcowego zgrupowania zwyczajnie nie będzie.
- Reprezentacja Polski U21 nie będzie jednak miała letniego zgrupowania. Nie udało się dopasować terminów z federacjami, które wstępnie były zainteresowane meczem towarzyskim z nami - napisał.
Co ciekawe, Polacy nie są jedyną reprezentacją z takimi problemami. Spekuluje się, że podobne działania będą miały miejsce także w innych drużynach.
"Biało-Czerwoni" jak już wspomnieliśmy zagrają w tym cyklu kwalifikacyjnym jeszcze dwa mecze. 30 września zmierzą się ze Szwecją, natomiast 5 października z Włochami. Bezpośredni awans do turnieju o mistrzostwo starego kontynentu wywalczy tylko wygrany grupy. Nasza kadra w najgorszym wypadku jest już pewna udziału w barażach.