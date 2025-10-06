W ostatnich dniach jest ponownie głośno o Wojciechu Szczęsny. Nie tylko ze względu na jego występy w FC Barcelonie, ale głównie z powodu premiery filmu dokumentalnego o bramkarzu. Szczęsny udzielił kilku wywiadów, w których był pytany o wiele różnych spraw, m.in. o powrót do reprezentacji Polski. - Jestem dzisiaj po prostu kibicem i trzymam kciuki za chłopaków. Smutno mi, kiedy przegrywają, ale wierzę, że ten nowy rozdział będzie udany. Już początek wygląda nie najgorzej i wierzę, że trener Urban przyniesie lepsze wyniki i będziemy mogli - jako kibice - bardziej się cieszyć z wyników reprezentacji - skwitował Szczęsny w rozmowie z TVP Sport.

Kiedy Wojciech Szczęsny zakończy karierę? Zaskakująca deklaracja

Szczęsny po sezonie 2023/24 ogłosił, że kończy karierę. Kilka tygodni później zgłosiła się do niego FC Barcelona i ostatecznie zdecydował się kontynuować swoją przygodę z piłką. Polski bramkarz latem tego roku przedłużył kontrakt z "Dumą Katalonii" aż o dwa sezony. Jego umowa z klubem obowiązuje do końca sezonu 2026/27. Czy wówczas zakończy sportową karierę po raz drugi?

Zobaczymy, bo jeszcze dużo może się zmienić. To może się stać w 2026 r. albo w 2030. Ja już nie planuję. Raz zakończyłem karierę, los miał inne plany. Wiem już, że kontrakty są umowne i w każdej chwili mogą zostać zerwane

35-latek podkreślił, że teraz nie jest w stanie nic zadeklarować Nagle wypalił nazwę klubu z Polski. I nie była to Legia Warszawa. - Już nie planuję, bo los tak zaskoczył mnie tym, co stało się w zeszłym roku, że nie jestem gotowy zadeklarować, czy karierę zakończę za rok, dwa lata czy może jeszcze pogram pięć lat i trafię do Radomiaka Radom. Nie jestem gotowy na żadne deklaracje - dodał.

DJB. Czerwona kartka Wojciecha Szczęsnego. Kiedy ponownie zobaczymy Polaka w bramce Barcelony? WIDEO POLSAT GO POLSAT GO

Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barcelona. Wcześniej hiszpańskie media mówiły o buncie ANDRE WEENING / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Wojciech Szczęsny Jose Breton East News