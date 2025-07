Szczęsny wypalił wprost o aferze wokół Lewandowskiego. "Nie rozumiem"

Wojciech Szczęsny był gościem programu "Foot Truck". W poprzednim odcinku panowie rozmawiali w nim przede wszystkim o sportowej emeryturze bramkarza i późniejszym przejściu do FC Barcelony. Tym razem skupili się na reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski i afera wokół opaski kapitana

W czerwcu Robert Lewandowski nie przyjechał na zgrupowaniu reprezentacji Polski - tłumaczył swoją decyzję zmęczeniem po sezonie. Miał zamiar wyjechać na wakacje z rodziną i skupić się na rozprawie z Cezarym Kucharskim w jednym z warszawskich sądów.

Polsat Sport Polsat Sport

Ostatecznie jednak "Lewy" pojawił się jako gość na meczu pożegnalnym Kamila Grosickiego, co nie spotkało się jednak ze zbyt ciepłym przyjęciem - uznawano to raczej za ruch PR'owy niż decyzję piłkarza płynącą z serca. Nikt nie spodziewał się jednak, że zaledwie kilkanaście godzin później dojdzie do jednej z największych wizerunkowych afer w polskiej piłce.

Lewandowski został pozbawiony opaski kapitana reprezentacji Polski, a sam napisał później, że dopóki Michał Probierz będzie selekcjonerem kadry, dopóty napastnik do niej nie wróci. Ostatecznie zakończyło się to zwolnieniem selekcjonera po blamażu z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata.

Wojciech Szczęsny w jasnych słowach o aferze wokół Lewandowskiego

Szczęsny został zapytany o swoją opinię na temat tamtych wydarzeń. "Powiedziałbym ci coś ciekawego, ale ja zupełnie nic nie rozumiem, co tam się stało" - zaczął. Przyznał, że nawet po rozmowach z piłkarzami wciąż nie wiedział, co ma o tym myśleć.

"Nie rozumiem czemu, po co, czym to było spowodowane. Jestem za głupi na to (...) Nawet jakby trener chciał zmienić kapitana, do czego ma prawo, to zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś to zrobił na dwa dni przed meczem" - tłumaczył Szczęsny.

Dodał, że nie jest w stanie zrozumieć powodu, który byłby na tyle ważny, by dokonywać takiej zmiany tuż przed spotkaniem eliminacyjnym z Finlandią. Sądził też, że wcale nie było w tym chęci Probierza do pójścia "na wojnę" z Robertem Lewandowskim. Nie rozumiał, co miało stać za decyzją trenera - czy chodziło o "zbudowanie" Piotra Zielińskiego, ale jak sam stwierdził, na konferencji prasowej widać było, że raczej ta sztuka się nie udała. Ostatecznie dla bramkarza FC Barcelony ta sprawa wciąż pozostaje więc zagadką.

FC Barcelona. Na zdjęciu Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Rex Features/East News / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP