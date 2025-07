Szczęsny usłyszał nazwisko Kuleszy i wypalił. "To nie kapitan był problemem"

W obszernej rozmowie Wojciecha Szczęsnego z Łukaszem Wiśniowskim nie brakowało ciekawych wątków, od FC Barcelony i powrotu bramkarza z emerytury, aż po reprezentację Polski i to, co działo się w sprawie Roberta Lewandowskiego. Szczęsny nie ukrywał, że nie rozumiem, co miał na myśli Michał Probierz, podejmując decyzję o odebraniu opaski kapitańskiej "Lewemu" tuż przed meczem. To nie wszystko, co miał do powiedzenia w kontekście polskiej piłki.