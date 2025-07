O tym, że przygoda Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona będzie trwała jeszcze co najmniej rok wiadome było od kilku dobrych tygodni. Bramkarz sam pochwalił się nadchodzącą prolongatą kontraktu po jednym ze spotkań kończących sezon. Dał on sobie jednak wtedy czas do namysłu. "Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz ze swoją rodziną, by wybrać to, co dla nas najlepsze. Bo życie naszej rodziny nie kręci się już tylko i wyłącznie wokół Wojtusia" - przyznał przed kamerami Eleven Sports.