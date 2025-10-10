To jest dla nas najważniejszy mecz, musimy go wygrać, bo jeśli stracimy punkty, to po jaką cholerę mamy jechać na mistrzostwa świata – mecz na Litwie musimy wygrać, ponieważ każdy z naszych zawodników jest o dwie klasy lepszy, od zawodników litewskich

- Robert ma już swój wiek. Mówi, że jest przygotowany na 90 minut gry w Barcelonie - rozum chce, serce chce, ale płuca nie mogą. Flick wreszcie zrozumiał, że jak Robert będzie wchodził w drugiej połowie, to będzie strzelał bramki, bo będzie grał na świeżości przeciwko podmęczonym piłkarzom. W meczu z Maltą, Litwą - Robert musi grać, bo musimy wygrać te spotkania. Natomiast bym się zastanowił, czy Robert powinien grać od początku w meczu z Holandią, czy nie lepiej by było, żeby zagrał Świderski, podmęczył trochę rywali i żeby później Lewandowski wszedł za niego - zasugerował Tomaszewski. Były bramkarz podkreślił, że jest przekonany, że Lewandowski "do końca eliminacji powinien prowadzić ten zespół do zwycięstwa".