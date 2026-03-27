Szalony mecz Polaków w walce o Euro. Trzy rzuty karne. Deklasacja w Radomiu

"Na papierze" to był najłatwiejszy mecz drużyny Jerzego Brzęczka w całych tych kwalifikacjach. Rywalem była bowiem Armenia, która przegrała wszystkie poprzednie mecze. Polska natomiast wszystkie wygrała.

Plan Ormian na to spotkanie był jasny - zamurować się na własnej połowie i liczyć na to, że Polacy będą mieli słabszy dzień w ataku pozycyjnym. Od pierwszych minut przewaga naszej drużyny była ogromna.

Podopieczni Brzęczka w tym meczu czuli sę bardzo źle. Rywale zamknęli to spotkanie, jak tylko mogli. Potencjalnie największe zagrożenie powstawało wtedy, gdy udało się odebrać piłkę w okolicach koła środkowego i wyprowadzić szybki atak. Tylko "potencjalnie", ponieważ po drodze pojawiały się błędy, które kosztowały nas stratę piłki.

W 31. minucie meczu Armenia popełniła błąd niedaleko swojej bramki. Gurgul wszedł z piłką w pole karne, ale zamiast strzelać, zdecydował się na podanie do Reguły. Ostatni z wymienionych miał trudną sytuację i oddał niecelny strzał.

Moment, na który czekaliśmy, nadszedł w 41. minucie. Znakomite dośrodkowanie Wiktora Nowaka zamieniło się w asystę przy golu Marcela Reguły. Ważną rolę przy tym golu odegrał również Jan Faberski.

Trzy rzuty karne w drugiej połowie. Polacy nadal z kompletem zwycięstw

Już na początku drugiej połowy nadeszły kolejne znakomite wieści dla Polski. Jan Faberski otrzymał znakomite podanie prostopadłe w pole karne od Kacpra Urbańskiego. Dał się sfaulować, a "jedenastkę" na gola zamienił Antoni Kozubal.

Kiedy Ormianie nie mieli już czego bronić, Polacy stwarzali zagrożenie pod ich bramką z dużo większą łatwością. W 67. minucie stało się jednak coś, czego kibice w Radomiu się nie spodziewali.

Abramowicz i Duda wdali się w niepotrzebne rozegranie piłki we własnym polu karnym. Bramkarz nie powinien podawać do kolegi, który miał rywala na swoich plecach, ale jednak zrobił to. Ormianin przejął piłkę i został przypadkowo kopnięty. Za ten faul Duda obejrzał kartkę, która wyklucza go z gry w meczu z Czarnogórą. Davit Hakobyan strzelił z 11. metra i tym amym Armenia złapała kontakt, a Polacy stracili bezpieczną przewagę.

W 77. minucie sędzia podyktował trzeci w tym meczu rzut karny. Po raz drugi skorzystali na tym Polacy. Tym razem "jedenastkę" w ładnym stylu wywalczuł Marcel Reguła, a na gola ponownie zamienił ją Antoni Kozubal.

W doliczonym czasie ostatniego gola w tym meczu zdobył Daniel Mikołajewski. Napastnik trafił w swoim debiucie na poziomie U21. Warto wspomnieć, że piękną asystę przy tym golu zanotował Kacper Duda, który wcześniej miał sporo pecha.

Wynik 4:1 nie oddaje tego, jak duża deklasacja miała miejsce na boisku w Radomiu. Gdyby nie głupi błąd w rozegraniu pod własną bramkę i kilka zmarnowanych okazji z przodu, zwycięstwo nad Armenią byłoby o wiele bardziej okazałe.

W następnej kolejce Polska zagra z Czarnogórą. W meczu tym będzie musiała jednak poradzić sobie bez Mateusza Kowalczyka, który doznał urazu w spotkaniu z Armenią. Mecz ten zostanie rozegrany 31 marca.

Po tym spotkaniu reprezentacja Polski ma komplet zwycięstw - 21 punktów po 7 spotkaniach. To daje jej 1. miejsce i przewagę 3 punktów nad Włochami.Jest to dystans bezpieczny, gdyż w bezpośrednim meczu z Italią podopieczni Jerzego Brzęczka odnieśli zwycięstwo.

Jeśli Polacy skończą grupę na 1. miejscu, awansują bezpośrednio na Euro. 2. lokata natomiast daje możliwość wywalczenia biletu na mistrzostwa przez baraże.

Statystyki meczu Polska U21 4 - 1 Armenia U21 Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 16 3 Strzały celne 10 2 Strzały niecelne 4 1 Strzały zablokowane 2 0 Ataki 69 31

