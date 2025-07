Szalona zagrywka Magiery. Poszedł na całość. To dlatego trafił do sztabu kadry

Jacek Magiera to jedna z tych postaci rodzimego futbolu, których bliżej przedstawiać nie trzeba. Nie każdy jednak słyszał o barwnej historii z jego udziałem sprzed kilku lat. Jak głosi legenda, w biały dzień ogołocił hurtownię książek, wykupując cały nakład jednego tytułu. Potem rozdawał egzemplarz po egzemplarzu za darmo. I podobno robi to do dzisiaj.