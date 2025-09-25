Szaleństwo w Portugalii, rozpływają się nad wyczynami Polaków. Wystarczyły dwa mecze

Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior to bez wątpienia obecne filary defensywy reprezentacji Polski. Jeszcze do niedawna stawali naprzeciw siebie w starciach Premier League, gdzie pierwszy z nich reprezentował barwy Southampton, natomiast drugi odnosił pewne sukcesy jako zawodnik Arsenalu.

Panowie grywali już ze sobą w narodowych barwach, lecz dotąd nie mieli jeszcze okazji występować w tym samym klubie. To zmieniło się w sezonie 2025/2026. Z racji na fatalne wyniki "Świętych" w poprzednim sezonie, Bednarek dostał możliwość zmiany otoczenia. Ostatecznie wybrał on FC Porto i jak się później okazało, był to strzał w dziesiątkę. 29-latek szybko zyskał sympatię portugalskich kibiców, stając się kluczowym defensorem "Smoków". Od jego przybycia FC Porto rozegrało już łącznie 7 spotkań, w których to straciło... raptem 1 gola i to na dodatek samobójczego.

Na kanwie zachwytu wyczynami Bednarka FC Porto zdecydowało się na kolejny istotny ruch, który wywołał ekscytację kibiców z kraju nad Wisłą. Końcem sierpnia Portugalczycy zdecydowali się bowiem pozyskać także Jakuba Kiwiora, który dołączył do ich ekipy na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Tym sposobem z wrześniowego zgrupowania reprezentacji Kiwior oraz Bednarek wracali już jako koledzy z drużyny oraz duet, który momentalnie skradł serca Portugalczyków.

Szaleństwo w Portugalii, rozpływają się nad Polakami. Takich słów jeszcze nie było

Portal "WP SportoweFakty" poprosił jednego z portugalskich analityków - Miguela Ferreirę - o opinię na temat duetu polskich defensorów. Ekspert nie miał zamiaru hamować się w swojej ocenie umiejętności oraz wkładu Bednarka i Kiwiora.

Obaj są w doskonałej formie i prezentują się bardzo dobrze na boisku. Bednarek szybko się zaaklimatyzował, wykazując się wielkim charakterem i przywództwem, co natychmiast wzmocniło defensywę Porto i dodało pewności siebie jego kolegom. Kiwior z kolei wnosi do zespołu inny zestaw umiejętności i profil, a Farioli ufał mu od pierwszego dnia. W lidze portugalskiej mogą stać się jednym z najsilniejszych duetów środkowych obrońców, choć prawdziwy test czeka ich w starciach z Benficą i Sportingiem

Dużo więcej do powiedzenia miał on w przypadku Jana Bednarka, którego póki co mógł obserwować w akcji nieco częściej. Ferreira przyznał bez ogródek, że 29-latek zrobił na nim ogromne wrażenie i mocno zredukował początkowy sceptycyzm eksperta względem tego transferu. Nie obyło się jednak bez swoistego kubła zimnej wody dla rozentuzjazmowanych kibiców talentu Bednarka. Zdaniem Ferreiry transfer polskiego defensora, choć słuszny, odbył się zdecydowanie za późno i z tego względu zawodnik nie będzie w stanie wznieść swoich umiejętności piłkarskich na wyższy poziom. Mimo to wciąż może być świetną opcją dla FC Porto na kolejne lata.

25-letni Kiwior to z kolei zawodnik, który według Ferreiry zapewnia dużą wszechstronność, ze względu na swoje bogate talenty piłkarskie. Nominalnie ma on być wystawiany jako środkowy obrońca, lecz mogą zdarzyć się i takie przypadki, w których Kiwior będzie grywał z lewej strony defensywy. To właśnie nietuzinkowy arsenał umiejętności był kluczem przy planowaniu transferu Jakuba Kiwiora do FC Porto.

Jakub Kiwior BEN STANSALL AFP

Jan Bednarek Diogo Cardoso Getty Images

Piotr Zieliński, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski, Jan Bednarek Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

FC Porto – Rio Ave 3:0. Skrót meczu (Eleven Sports) Eleven Sports