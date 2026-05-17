Szaleństwo po tym, co zrobił Pietuszewski. 300 tysięcy kibiców. Wideo hitem

W wymarzony sposób rozpoczęła się międzynarodowa kariera Oskara Pietuszewskiego. Pomocnik ten sezon rozpoczął jeszcze w Jagiellonii Białystok, ale dobra gra zaprocentowała wyjazdem poza granice naszego kraju. Nastolatek trafił do FC Porto, czego zdecydowanie nie może żałować. Dla portugalskiego giganta strzelał oraz asystował. Ale co najważniejsze, wraz z kolegami wywalczył historyczne mistrzostwo. Na główne trofeum miasto czekało aż cztery lata.

Euforia do dziś jest przeogromna, o czym świadczą niedawne sceny. Klub postanowił zorganizować oficjalne świętowanie. Kibice masowo wyszli na ulice. Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, zawodników mogło pozdrawiać nawet trzysta tysięcy fanów. "To była większa feta niż cztery lata temu, gdy poprzednio zdobyliśmy mistrzostwo, bo bardzo długo na nie czekaliśmy" - usłyszał od jednego z mieszkańców Maciej Kaliszuk.

Oskar Pietuszewski przemówił po portugalsku na fecie FC Porto. Szaleństwo

"Wcześniej nie było takiej fety, bo dla takiego klubu jak Porto cztery lata bez mistrzostwa to długo. Zeszły sezon to była katastrofa, mieliśmy trzech trenerów" - dodał inny z sympatyków drużyny. On akurat wyczekiwał na przyjazd głównych bohaterów pod miejskim ratuszem. Tam działy się następnie spektakularne sceny. Każdy z zawodników przemówił do sporej rzeszy kibiców. Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior zrobili to po angielsku.

"Wszyscy piłkarze, sztab, kibice, możemy czuć dumę z tego, co dziś osiągnęliśmy" - mówił starszy z defensorów. "Dziękuję niesamowitym kibicom" - to z kolei słowa młodszego. Spośród naszych rodaków wyłamał się jednak Oskar Pietuszewski. Odważny nastolatek przemówił do Portugalczyków w ich ojczystym języku. Wideo błyskawicznie trafiło do mediów społecznościowych. Uwagę zwraca także stylizacja pomocnika. Ten założył okulary przeciwsłoneczne. Miał ponadto biało-czerwoną flagę.

Rozwiń

"Po prostu klasa" - cieszyli się internauci z Półwyspu Iberyjskiego. Filmik w chwili pisania tekstu ma już dziesięć tysięcy polubień.

Oskar Pietuszewski BRUNO DE CARVALHO AFP

Jan Bednarek, Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Oskar Pietuszewski Miguel Lemos AFP

Zbigniew Boniek: Dzisiaj skład Interu zaczyna się od Piotra Zielińskiego Polsat Sport