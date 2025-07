Syn Jana Urbana też pokochał piłkę. Pracuje dla giganta, jest cenionym dyrektorem

Zaledwie kilka godzin temu rozpoczął się nowy rozdział w piłkarskiej reprezentacji Polski. 16 lipca stało się jasne, że stanowisko selekcjonera obejmie Jan Urban. Nazwisko 63-latka było odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki od dobrych paru dni, lecz dopiero teraz działacze oficjalnie zaprezentowali go w nowej roli. Utytułowany szkoleniowiec do kadry przychodzi po to, by awansować z nią na mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. A następnie pozytywnie zaskoczyć na wspomnianym mundialu.