Syn Jana Urbana pęka z dumy. "Trudne wyzwanie, ale osobowością pomoże kadrze"

Andrzej Klemba: Choć to bardzo gorąca posada, to myślę, że jako syn pęka pan z dumy.

Piotr Urban: Oczywiście. Nie ma nic większego i ważniejszego niż rola selekcjonera, czyli trenera najważniejszej drużyny w kraju. Naturalnie wiążę się z tym też niesamowita presja. Dla mnie jako syna, to wiem mniej więcej, jak to wygląda. Na początku wszyscy są zadowoleni, wszystko jest fajnie, ale tylko do pierwszego meczu. A ostatnio śmiałem się z tatą, że nawet nie do debiutu, ale do wysłania pierwszych powołań, a więc jeszcze trochę mniej czasu.

Rozmawiałem z Jakubem Rzeźniczakiem i on wskazał jedną rzecz, że Janowi Urbanowi będzie łatwiej, bo był świetnym piłkarzem i szacunek powinien mu pomóc w prowadzeniu kadry.

- W teorii to powinno pomóc. Jak ktoś był piłkarzem na wysokim poziomie, to wie, co czują zawodnicy i to jest duża przewaga. Mam też wrażenie, że tata zbudował sobie markę i szanują go nie tylko zawodnicy, ale też kibice i media. We właściwym momencie dostał taką szansę. W trudnym, ale odpowiednim dla niego, żeby sobie z tym poradzić.

Tata zachował wszystko w tajemnicy czy podzielił się z rodziną, że jest propozycja objęcia reprezentacji?

- No podzielił się z nami. Wiedziałem o tym. Akurat wyjechaliśmy na wakacje do Hiszpanii. Byliśmy na łączach i mniej więcej wiedzieliśmy, jak to wszystko wygląda. Aczkolwiek za dużo nie chciał mówić. W piłce tak to czasem wygląda, że możesz być blisko, ale dopóki wszystko nie jest klepnięte, to lepiej poczekać.

Radził się pana czy może pytał o punkt widzenia?

- Rozmawiamy kilka razy w tygodniu o piłce, o tym, co się dzieje. Komentowaliśmy, czy będzie taki telefon. I jakby był, to co by zrobił i tak dalej. Nieraz o tym rozmawialiśmy, ale sam czułem, że za bardzo nie chce o tym mówić, żeby poczekać, co się wydarzy. Znajomi dzwonili do mnie, czy coś się dzieje, a ja mówiłem, że nie dopytuje się, bo widziałem, że chciał poczekać, aż to wszystko się wydarzy.

Tata nie był faworytem numer jeden, bo najpierw prezes PZPN namawiał Macieja Skorżę. Trochę bym to porównał do tego, że jeden piłkarz dostaje czerwoną kartkę albo łapie kontuzję i drugi wskakuje na jego miejsce.

- Może z miesiąc temu rozmawialiśmy o tym jak ważne jest w piłce, by być na liście. A jeśli ktoś się obraża, bo nie jest numerem jeden, to nie do końca o to chodzi. Ważne, żebyś był brany pod uwagę, bo nigdy nie wiadomo, jak to może się potoczyć. Tak samo jest przy reprezentacji. Samo to, że jesteś kandydatem, to już jest duże wyróżnienie. Może to jeszcze nie jest koniec kariery taty, ale dostał największe wyzwanie i wyróżnienie w polskiej piłce, o jakim można marzyć.

Tata obejmuje kadrę w trudnej sytuacji sportowej, ale chyba większym problemem jest atmosfera wokół reprezentacji. Opinie o Urbanie są takie, że potrafi wiele spraw załagodzić. To będzie ważna rola?

- Sportowo to rzeczywiście jest trudna sytuacja. Najpierw masz mecz z Holandią na wyjeździe, czyli z faworytem do wyjścia z grupy, a kolejny to kluczowe spotkanie z Finlandią u siebie. Normalnie można powiedzieć, że czasu jest mało, a teraz przy zmianie selekcjonera jakby jeszcze mniej. Z drugiej strony tata doskonale o tym wie, że nie można za dużo narzekać. Wie, w co wchodzi i jakie są warunki pracy. Musisz trafić z planem, z formą zawodników na dany mecz, no i stworzyć drużynę. Dla mnie kluczowe, chyba, bo nie byłem selekcjonerem, jest to, żeby zawodnicy chcieli przyjechać na kadrę, żeby powołanie to była dla nich dobra wiadomość, a nie, że zaraz jakaś afera będzie. I myślę, że osobowością tata może to sprawić.

Robert Lewandowski wróci?

Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że tak. Chciałbym, bo to najlepszy zawodnik w historii i mówię to już jako kibic, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie był.

Tata pociągnie kadrę?

Liczę na to mocno.

