Czwartkowy mecz z Albanią nie da nam jeszcze upragnionego awansu na mistrzostwa świata 2026, ale może sprawić, że mundial przybliży się do nas o krok. Dlatego też w przededniu starcia na PGE Narodowym selekcjoner Jan Urban stwierdził wprost, że to jego najważniejszy mecz w karierze na trenerskim szlaku.

"Biało-Czerwoni" są faworytem półfinału baraży. I to zdecydowanym. "Papierowa" przewaga nic nam jednak nie da, zwłaszcza, że Albańczycy potrafią stawiać twardy opór wyżej notowanym zespołom. Poświadczają to ich poprzednie spotkania, ale i słowa, jakie tuż przed meczem wygłosił na temat rywala Jan Urban.

- Oczywiście, że Albania to zespół, który potrafi zrobić niespodziankę. Potrafili wygrać w Lidze Narodów z Ukrainą na wyjeździe, potrafili wygrać niesamowicie ważny, ale i prestiżowy mecz z Serbią. No i zaprezentowali się moim zdaniem znakomicie na mistrzostwach Europy, mając w grupie bardzo wymagających Chorwatów, Włochów i Hiszpanów. Przegrali 0:1 z Hiszpanią, 1:2 z Włochami, 2:2 było z Chorwacją - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

I reasumując swój wywód, dodał:

To świadczy o tym, że jest to zespół, który jest w stanie sprawić niespodziankę. Mam nadzieję, że nie jutro

Mecz Albania - Polska. Sylvinho odpowiada na słowa Jana Urbana

Właśnie o powyższą wypowiedź Jana Urbana jeden z zagranicznych piłkarzy zapytał później trenera rywali - Sylvinho. Przytoczył ją jednak bardziej w formie twierdzącej, niż życzeniowej. Dlatego też Brazylijczyk zdawał się nie do końca wierzyć w relację reportera, opisując przy tym klasę naszego selekcjonera.

- Nie mam pojęcia, dlaczego tak stwierdził, jeśli rzeczywiście tak powiedział. Znam go, choć nie osobiście. To uprzejmy i mądry facet. Wykonuje świetną pracę. Polska to bardzo dobry zespół. Ciążąca na Urbanie presja jest ogromna. Gra u siebie i ma do dyspozycji kapitalnych zawodników. Ale i my mamy bardzo dobrych piłkarzy - powiedział Sylvinho. Po czym sam odniósł się do albańskich doświadczeń z Euro 2024.

- Rozegraliśmy trzy mecze z rzędu ze świetnymi zespołami. I graliśmy bardzo dobrze. Mamy doświadczenie. A w ciągu 90 minut wszystko może się wydarzyć. Gdy grasz 3 razy po 90 minut, jest trudniej, ale jutro o wszystkim zdecyduje jeden mecz - stwierdził. A z tym utartym piłkarskim sloganem trudno dyskutować. Zamiast tego trzeba wyjść jutro na murawę, by walczyć o kluczowe z punktu widzenia naszej reprezentacji zwycięstwo.

Z PGE Narodowego - Tomasz Brożek

Selekcjoner Jan Urban Beata Zawadzka East News

Sylvinho, trener reprezentacji Albanii Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP AFP

Jan Urban: To będzie gra o wszystko. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport