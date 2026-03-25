Sylvinho odpowiada Urbanowi. Tak nazwał selekcjonera Polaków
- To dla mnie najważniejszy mecz w trenerskiej karierze - powiedział przed meczem z Albanią selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Podobnie sprawę przed czwartkową potyczką na PGE Narodowym postawił jego albański odpowiednik - Sylvinho. Brazylijski szkoleniowiec odpowiedział przy okazji na słowa trenera "Biało-Czerwonych".
Czwartkowy mecz z Albanią nie da nam jeszcze upragnionego awansu na mistrzostwa świata 2026, ale może sprawić, że mundial przybliży się do nas o krok. Dlatego też w przededniu starcia na PGE Narodowym selekcjoner Jan Urban stwierdził wprost, że to jego najważniejszy mecz w karierze na trenerskim szlaku.
"Biało-Czerwoni" są faworytem półfinału baraży. I to zdecydowanym. "Papierowa" przewaga nic nam jednak nie da, zwłaszcza, że Albańczycy potrafią stawiać twardy opór wyżej notowanym zespołom. Poświadczają to ich poprzednie spotkania, ale i słowa, jakie tuż przed meczem wygłosił na temat rywala Jan Urban.
- Oczywiście, że Albania to zespół, który potrafi zrobić niespodziankę. Potrafili wygrać w Lidze Narodów z Ukrainą na wyjeździe, potrafili wygrać niesamowicie ważny, ale i prestiżowy mecz z Serbią. No i zaprezentowali się moim zdaniem znakomicie na mistrzostwach Europy, mając w grupie bardzo wymagających Chorwatów, Włochów i Hiszpanów. Przegrali 0:1 z Hiszpanią, 1:2 z Włochami, 2:2 było z Chorwacją - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.
I reasumując swój wywód, dodał:
To świadczy o tym, że jest to zespół, który jest w stanie sprawić niespodziankę. Mam nadzieję, że nie jutro
Mecz Albania - Polska. Sylvinho odpowiada na słowa Jana Urbana
Właśnie o powyższą wypowiedź Jana Urbana jeden z zagranicznych piłkarzy zapytał później trenera rywali - Sylvinho. Przytoczył ją jednak bardziej w formie twierdzącej, niż życzeniowej. Dlatego też Brazylijczyk zdawał się nie do końca wierzyć w relację reportera, opisując przy tym klasę naszego selekcjonera.
- Nie mam pojęcia, dlaczego tak stwierdził, jeśli rzeczywiście tak powiedział. Znam go, choć nie osobiście. To uprzejmy i mądry facet. Wykonuje świetną pracę. Polska to bardzo dobry zespół. Ciążąca na Urbanie presja jest ogromna. Gra u siebie i ma do dyspozycji kapitalnych zawodników. Ale i my mamy bardzo dobrych piłkarzy - powiedział Sylvinho. Po czym sam odniósł się do albańskich doświadczeń z Euro 2024.
- Rozegraliśmy trzy mecze z rzędu ze świetnymi zespołami. I graliśmy bardzo dobrze. Mamy doświadczenie. A w ciągu 90 minut wszystko może się wydarzyć. Gdy grasz 3 razy po 90 minut, jest trudniej, ale jutro o wszystkim zdecyduje jeden mecz - stwierdził. A z tym utartym piłkarskim sloganem trudno dyskutować. Zamiast tego trzeba wyjść jutro na murawę, by walczyć o kluczowe z punktu widzenia naszej reprezentacji zwycięstwo.