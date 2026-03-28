Świetne wieści przed meczem Szwecja - Polska. Komfort Jana Urbana

Sobotni trening był pierwszą aktywnością piłkarzy po wygranym półfinałowym starciu z Albanią. W piątek reprezentanci otrzymali wolny dzień, więc był czas, by naładować baterie. Do zajęć wrócili dziś i co najważniejsze - w komplecie. Wcześniej można było mieć obawy, bowiem w końcówce czwartkowego spotkania na Narodowym, profilaktycznie zmieniony został Piotr Zieliński. - Nie mam sygnału od lekarza, by któryś z piłkarzy solidnie ucierpiał, ale zobaczymy. Na razie wygląda na to, że mówimy o jakichś standardowych stłuczeniach, które zazwyczaj wychodzą po meczach - mówił na pomeczowej konferencji selekcjoner reprezentacji Polski.

Jego słowa na szczęście się potwierdziły i jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego - będzie miał do dyspozycji komplet powołanych piłkarzy. W meczu ze Szwecją dwóch z nich będzie musiał wysłać na trybuny - jednym będzie Bartosz Mrozek, drugiego wybierze z pozostałych, bowiem kadra meczowa może liczyć 23 zawodników, a powołanych jest 25. Z Albanią nie musiał podejmować takiej decyzji, bowiem za kartki zawieszony był Nicola Zalewski.

W kadrze po awansie panuje bardzo dobra atmosfera. Z jej wewnątrz usłyszeliśmy nawet, że jest tak spokojnie, że "nie ma nawet o czym pisać". Przy tak ogromnej stawce finału barażów pozostaje się tylko cieszyć. Zwłaszcza, że o takim spokoju nie mogą mówić Szwedzi. Ich podstawowy obrońca i jeden z najważniejszych piłkarzy w zespole, Isak Hien, doznał kontuzji i jego występ przeciwko Polsce stoi pod ogromnym znakiem zapytania.

Początek meczu, który zostanie rozegrany na stadionie Strawberry Arena w podsztokholmskiej gminie Solna, zaplanowano na wtorek, na godzinę 20:45.

Jan Urban Leszek Szymański

Sebastian Szymański i Piotr Zieliński

