Łukasz Bejger jest jednym z wielu polskich piłkarzy, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zdecydowali się na wyjazd z Polski i zbieranie doświadczenia w akademiach najmocniejszych europejskich drużyn. W jego przypadku wybór padł na Manchester United, do którego przeszedł wprost z akademii Lecha Poznań za około 400 tysięcy euro.

Po prawie trzyletnim pobycie w Anglii Bejger zdecydował się wrócić do ojczyzny. Środkowy defensor został zawodnikiem Śląska Wrocław. To właśnie w tym klubie, wspólnie z Jackiem Magierą, otarł się o mistrzostwo Polski. Klub z Dolnego Śląska w sezonie 2023/24 został wicemistrzem Polski, przegrywając minimalnie rywalizację o tytuł z Jagiellonią Białystok.

Gdy Śląsk spadał z Ekstraklasy, Bejgera nie było już w klubie. Zimą ubiegłego roku Polak zamienił Wrocław na słoweński NK Celje. Z nową drużyną były młodzieżowy reprezentant Polski miał okazję gry w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Ubiegłą kampanię Bejger zakończył z triumfem w Pucharze Słowenii.

Tytuł mistrzowski Łukasza Bejgera. Na cztery kolejki przed końcem sezonu

O Łukaszu Bejgerze nie tak dawno zrobiło się głośno w kontekście potencjalnego powołania do seniorskiej reprezentacji Polski. Słoweński klub niejako "wygadał się", informując o umieszczeniu 24-latka na wstępnej, szerokiej liście stworzonej przez Jana Urbana. Bejger ostatecznie powołania do kadry nie dostał, lecz wiadomym już jest, że udane występy w Słowenii oraz europejskich pucharach nie przeszły bez echa.

Drużyna Polaka notuje aktualnie bardzo udany sezon. W rozgrywkach Ligi Konferencji Celje dotarł do 1/8 finału, gdzie musiał uznać wyższość greckiego AEK-u Ateny. W rozgrywkach ligowych szło im jeszcze lepiej. W ostatni weekend zapadło ostateczne rozstrzygnięcie, które pozwoliło kibicom na rozpoczęcie wielkiej fety.

Sytuacja przed niedzielnym meczem Celje z NS Mura była jasna i klarowna. Lider słoweńskiej ekstraklasy na pięć kolejek przed końcem sezonu miał dziesięć punktów przewagi nad wiceliderem. Triumf dawał im trzecie w historii mistrzostwo kraju. Plan został zrealizowany w 100 procentach. Celje wygrał na wyjeździe 2:0 i zapewnił sobie tytuł najlepszej drużyny w kraju. Dla Łukasza Bejgera jest to pierwsze mistrzostwo kraju wywalczone w swojej karierze.

