Świerczewski doradził Urbanowi ws. opaski kapitana. Tak powinien zrobić

Zdecydowanie nie tak wyobrażała sobie reprezentacja Polski czerwcowe zgrupowanie. Co prawda najpierw udało się towarzysko wygrać z Mołdawią 2:0, lecz potem tak kolorowo już nie było. Tuż przed meczem z Finlandią Michał Probierz zdecydował się odebrać opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu i przekazał ją do Piotra Zielińskiego. Wobec takich wieści napastnik poinformował, że zawiesza karierę reprezentacyjną , dopóki szkoleniowcem kadry jest właśnie Probierz.

Następnie "Biało-Czerwoni" ulegli w Helsinkach Finlandii 1:2 w spotkaniu w ramach eliminacji do mistrzostw świata, co poskutkowało podaniem się do dymisji przez 52-latka . Po długim procesie poszukiwania przez PZPN odpowiedniego kandydata na zastępstwo wybór padł na Jana Urbana. W środę nadeszło tego oficjalne potwierdzenie, a w czwartek wziął udział w specjalnej konferencji prasowej . Wśród pytań nie zabrało tych związanych z Lewandowskim i opaską kapitana.

- Ten temat jest do rozwiązania. Na pewno chcę porozmawiać z jednym zawodnikiem, z drugim, z trzecim. Mieć opinię na ten temat. Ale najpierw muszę wysłuchać samych zainteresowanych. Nie będziemy tutaj rozwiązywać tego tematu. Ale jeśli mają się odbyć jakieś rozmowy, to nie będę one miały miejsca na pierwszym zgrupowaniu. Muszę odbyć je wcześniej, co oznacza, że muszę spotkać się z nimi w różnych miejscach. Później podejmiemy odpowiednią decyzję - powiedział Jan Urban.