Surowa decyzja dzień przed losowaniem baraży. Polacy jednak pominięci. Oto lista

Finał zasadniczej fazy eliminacji MŚ 2026 nie okazał się dla Polaków tak pomyślny, jak oczekiwaliśmy. Pozostajemy w grze o przepustki na mundial, ale nie udało się wygrać grupy (gwarancja bezpośredniego awansu). A do baraży losowani będziemy jednak z drugiego koszyka.

Trzeba jednak cenić obecny stan rzeczy. Kiedy latem Jan Urban obejmował funkcję selekcjonera, taki scenariusz bralibyśmy przecież w ciemno. Kadra była w mentalnej rozsypce, układ tabeli wyglądał niepokojąco, a niewiele wcześniej Robert Lewandowski dobrowolnie odsunął się od drużyny narodowej.

Jedenastka kwalifikacji MŚ 2026 bez Polaków. Teraz o być albo nie być zagramy w barażach

Pierwsza część batalii o prawo gry w przyszłorocznym mundialu trwała od marca do listopada. Popularny serwis Whoscored.com podliczył noty przyznawane poszczególnym piłkarzom w tym okresie i na tej podstawie zbudował jedenastkę marzeń. Niestety bez udziału Polaków.

Na liście wyróżnionych dominują... reprezentanci Norwegii. Mają w dream teamie trzech przedstawicieli. Tercet tworzą Martin Odegaard, Antonio Nusa i Erling Haaland. Ten ostatni zdobył w kampanii aż 16 bramek, wyrównując rekord Lewandowskiego z el. MŚ 2018.

Po dwóch zawodników mają w zestawieniu Belgowie i nasi grupowi rywale Holendrzy. Co ciekawe, "Oranje" - budzący zwykle respekt siłą ognia - tym razem desygnowali do jedenastki defensorów. Na nominację zapracowali Denzel Dumfries i Virgil van Dijk.

Pełne zestawienie w poniższym poście.

"Biało-Czerwoni" oczekują na czwartkowe losowanie par barażowych (Zurych, godz. 13:00). Wypadli z pierwszego koszyka, ponieważ z czterech żelaznych warunków na ostatniej prostej spełnione zostały tylko trzy. Porażka Danii w Glasgow zepchnęła nas do koszyka numer dwa.

W półfinale naszym rywalem będzie jedna z ekip z koszyka trzeciego: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina lub Kosowo. Zagramy ten mecz na swoim terenie. Lokalizację potyczek finałowych wskaże losowanie. W decydującym boju teoretycznie możemy się zmierzyć z Włochami na wyjeździe (wariant pesymistyczny) albo z Macedonią Północną u siebie (opcja optymistyczna).

Komplet informacji o zasadach i terminach rywalizacji w fazie barażowej znajdziesz TUTAJ.

Erling Haaland (na pierwszym planie) to już dziś mocny kandydat na króla strzelców mundialu ALBERTO PIZZOLI AFP

Virgil van Dijk (z lewej) w listopadowym starciu na PGE Narodowym nie pozwolił Robertowi Lewandowskiemu wpisać się na listę strzelców BROER VAN DEN BOOM AFP

Przez część kibiców i komentatorów Jeremy Doku uznawany jest dzisiaj za najlepszego dryblera świata BRUNO FAHY/AFP AFP