Polacy w meczu z Holandią długo nie byli w stanie zagrozić rywalom. W ataku ekipie trenera Jana Urbana nie pomógł także powrót Roberta Lewandowskiego, rekordzisty kadry pod kątem rozegranych spotkań oraz strzelonych bramek. Napastnik Barcelony na koncie ma już 159 meczów i 85 goli dla Polski, ale w czwartkowy wieczór dorobku bramkowego nie poprawił.

Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie, ale w pierwszej połowie nie miał żadnej okazji. Po przerwie było niewiele lepiej i boisko opuścił w 63. minucie, ustępując miejsca Karolowi Świderskiemu. Ostatecznie Lewandowski gola nie zdobył i nie poprawił swojej pozycji w tabeli wszech czasów strzelców reprezentacji narodowych.

Trzecie i siódme miejsce Lewandowskiego w klasyfikacji wszech czasów

W europejskim zestawieniu Polak niedawno wyprzedził legendarnego Węgra Ferenca Puskasa i wskoczył na trzecie miejsce. Teraz goni już Belga Romelu Lukaku, ale po czwartkowym wieczorze jedyna dobra wiadomość jest taka, że różnica między zawodnikami się nie zwiększyła, bo Lukaku nie wystąpił w spotkaniu przeciwko Liechtensteinowi, ponieważ leczy kontuzję.

Belg ma obecnie 89 bramek w reprezentacji, czyli o cztery więcej od Polaka. Poza zasięgiem Lewandowskiego jest jednak lider klasyfikacji - Cristiano Ronaldo, który ma aż 137 trafień.

Z kolei w zestawieniu światowym Lewandowski jest siódmy, wraz z Alim Mabkhoutu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przed nimi znajduje się Lukaku, a w zasięgu Polaka na pewno jest miejsce tuż za podium, które zajmuje Sunil Chhetri z Indii (95 goli). Trzeci jest Irańczyk Ali Daei (108), drugi Argentyńczyk Lionel Messi (112), a pierwszy Cristiano Ronaldo.

PJ

Paulina Damaske: Zaryzykowałyśmy, postawiłyśmy się, ale niestety poszło to w drugą stronę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski z jednej strony jest obecnie w absolutnie fantastycznej formie, a z drugiej strony... grozi mu swoisty strzelecki antyrekord Cesar Manso / AFP - Wojciech Olkusnik/East News AFP

Reprezentacja Polski podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Maltą Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP