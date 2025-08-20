Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stanowcza reakcja Urbana. Wiadomo, co z opaską kapitana kadry. Padła konkretna deklaracja

Na początku września reprezentacja Polski rozegra dwa ważne mecze w eliminacjach do mistrzostw świata. Zwłaszcza rywalizacja z Finlandią w Chorzowie może okazać się kluczowa dla dalszych losów biało-czerwonych. Będzie to zarazem pierwszy poważny sprawdzian dla Jana Urbana w roli selekcjonera. Szkoleniowiec w rozmowie z TVP Sport zdradził, kiedy powinna wyjaśnić się sprawa kapitana reprezentacji Polski.

Pierwszy tydzień września może być kluczowym momentem dla biało-czerwonej reprezentacji w eliminacjach do mistrzostw świata. Sytuacja Polaków po porażce w Helsinkach z Finlandią jest trudna, ale nie beznadziejna. Aby się zmieniła, podopieczni Jana Urbana muszą 7 września wygrać z "Suomi", co przywróci im szanse na walkę o wyjazd na przyszłoroczny mundial. Ewentualna porażka z Finlandią w zasadzie przekreśli nadzieje na mistrzostwa świata.

Oczywiście zakładając, że 4 września Polacy nie wygrają z Holandią, co byłoby na pewno niespodzianką. Wrześniowe spotkania będą również pierwszymi, w których polską kadrę poprowadzi Urban. Szkoleniowiec przed rywalizacją na boisku ma jeszcze jeden, ważny problem do rozwiązania. Chodzi mianowicie o opaskę kapitana reprezentacji Polski, którą w czerwcu niespodziewanie stracił Robert Lewandowski.

    Wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o opasce kapitana reprezentacji Polski

    Była to decyzja Michała Probierza, która rozpętała prawdziwą burzę oraz spowodowała, że napastnik FC Barcelona zrezygnował z występów w kadrze. Na ten moment wydaje się, że jeśli Lewandowski będzie zdrowy, otrzyma powołanie od Urbana i powinien stawić się na zgrupowaniu. Wciąż jednak nie jest jasne, czy opaska kapitana wróci do najlepszego strzelca reprezentacji.

      Ta kwestia powinna rozwiązać się jednak w najbliższych dniach, o czym powiedział sam Urban w rozmowie z TVP Sport. Selekcjoner dał jasno do zrozumienia, że chce szybko, ale rozsądnie wyjaśnić sprawę. "Nie będę mówił, czy z kimś rozmawiałem, z którymi zawodnikami itd. Powiem tak - chcę, by wszystko było jasne już przed pierwszym zgrupowaniem. By zawodnicy mieli czyste głowy i nie myśleli o tym, jaka jest hierarchia w drużynie, kto jest kapitanem" - powiedział szkoleniowiec w rozmowie z Piotrem Żelaznym.

      "To bardzo ważne dla czystej głowy. By piłkarze mogli myśleć tylko i wyłącznie o tych dwóch spotkaniach, które nas czekają, a nie siedzieć przy kawie czy w pokojach i rozmawiać, czyja wina była większa, a czyja mniejsza" - dodał. "Gdy wyjaśnię ten problem, powiem, jak się to odbyło. Wszyscy dowiedzą się w przyszłym tygodniu" - zadeklarował selekcjoner reprezentacji Polski.

