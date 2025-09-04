Partner merytoryczny: Eleven Sports

Stanowcza reakcja Urbana przed meczem z Holandią. Skreślił dwóch zawodników

Bartłomiej Wrzesiński

Zostało już coraz mniej czasu do debiutu Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Na start czeka go bardzo trudny mecz na wyjeździe z Holandią w ramach eliminacji mistrzostw świata. "Biało-Czerwoni" będą chcieli zmazać plamę po ostatniej przegranej z Finlandią. Tuż przed meczem Urban podjął pierwsze decyzje w sprawie składu na to spotkanie. Decyzją nowego selekcjonera na trybunach pozostanie dwóch zawodników. Jeden z nich za kadencji Michała Probierza mógł liczyć na swoje szanse.

Reprezentacja Polski podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Maltą
Reprezentacja Polski podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z MaltąBeata ZawadzkaEast News

Wielkimi krokami nadchodzi debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Na pierwszy ogień przed doświadczonym szkoleniowcem ogromne wyzwanie. Polska po ostatniej porażce 1:2 z Finlandią rozegra bardzo ważny mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią. Na wyjeździe co prawda nie rozstrzygną się jeszcze losy awansu na przyszłoroczny mundial, lecz sprawienie niespodzianki i wywiezienie z Holandii punktów byłoby bardzo korzystne w aktualnej sytuacji.

Najważniejszą informacją przed wrześniowym zgrupowaniem był powrót do reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony zrezygnował z gry w kadrze po decyzji Michała Probierza odbierającej mu opaskę kapitana na rzecz Piotra Zielińskiego. Za kadencji nowego selekcjonera wszystko wróciło do normy i Lewandowski jest z resztą drużyny. Urban przywrócił go do pełnienia funkcji kapitana, natomiast Zieliński został jego zastępcą.

W kadrze można odnaleźć kilku zawodników, którzy po krótszej lub dłuższej przerwie wracają do reprezentacji. Urban zdecydował się sięgnąć m.in. po Kamila Grosickiego, który w czerwcu oficjalnie żegnał się z kadrą towarzyskim spotkaniem z Mołdawią. Oprócz niego, do pierwszej reprezentacji wracają m.in. Kamil Grabara oraz Tomasz Kędziora.

Robert Lewandowski, w tle Jan Urban, 01.09.2025 r.
Robert Lewandowski

    Jan Urban zdecydował. Dwóch zawodników zasiądzie na trybunach podczas meczu z Holandią

    Znalazło się również miejsce dla kilku debiutantów. Niewykluczone, że któryś z nich dostanie szansę występu w Rotterdamie. Ich notowania wzrosły na skutek informacji opublikowanej na oficjalnej stronie UEFA. Urban przed czwartkowym meczem z Holandii postanowił zrezygnować z dwóch zawodników. Na trybunach słynnego De Kuip zasiądą Krzysztof Piątek oraz Bartosz Mrozek.

    Absencja Mrozka nie może dziwić. Bramkarz Lecha Poznań z grona czterech powołanych golkiperów jest zdecydowanie najmniej doświadczony, a jego przyjazd na zgrupowanie do Katowic należy rozpatrywać bardziej jako uzupełnienie drużyny w czasie treningów. Inaczej wygląda sytuacja z Piątkiem.

    30-latek był bohaterem jednego z głośniejszych ruchów transferowych tego lata. Napastnik po dwóch bardzo udanych sezonach w tureckim Basaksehirze postanowił odejść do katarskiego Al-Duhail SC. Ten ruch wywołał sporo spekulacji na temat jego przyszłości w reprezentacji Polski. Sam Urban niejednoznacznie wypowiedział się o decyzji Piątka, a także Marcina Bułki, który jest piłkarzem saudyjskiego Neom SC.

    Tego drugiego Urban nie powołał, lecz Piątek znalazł się na liście piłkarzy opublikowanej przez PZPN w zeszłym tygodniu. W spotkaniu z Holandią jednak nie zagra, co wskazuje na to, że jego pozycja w kadrze Urbana nie jest tak silna, jak miało to miejsce podczas kadencji jego poprzedników.

    Mecz Polski z Holandią zostanie rozegrany 4 września o godz. 20:45 w Rotterdamie. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

    Jak zagramy z Holandią? Możliwy skład reprezentacji PolskiPolsat SportPolsat Sport

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Piłkarz o numerze 23 przygotowuje się do wejścia na boisko podczas meczu, obok niego stoi drugi zawodnik w stroju reprezentacji Polski, a zawodnik z numerem 11 opuszcza boisko, całość rozgrywa się na stadionie.
    Karol Świderski, Krzysztof Piątek i Jakub Kamińśki w reprezentacji PolskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
    Trener w czerwonej bluzie z logo Polskiego Związku Piłki Nożnej i sponsora gestykuluje podczas meczu lub treningu na tle żółtych trybun.
    Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

