Wielkimi krokami nadchodzi debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Na pierwszy ogień przed doświadczonym szkoleniowcem ogromne wyzwanie. Polska po ostatniej porażce 1:2 z Finlandią rozegra bardzo ważny mecz eliminacji mistrzostw świata z Holandią. Na wyjeździe co prawda nie rozstrzygną się jeszcze losy awansu na przyszłoroczny mundial, lecz sprawienie niespodzianki i wywiezienie z Holandii punktów byłoby bardzo korzystne w aktualnej sytuacji.

Najważniejszą informacją przed wrześniowym zgrupowaniem był powrót do reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony zrezygnował z gry w kadrze po decyzji Michała Probierza odbierającej mu opaskę kapitana na rzecz Piotra Zielińskiego. Za kadencji nowego selekcjonera wszystko wróciło do normy i Lewandowski jest z resztą drużyny. Urban przywrócił go do pełnienia funkcji kapitana, natomiast Zieliński został jego zastępcą.

W kadrze można odnaleźć kilku zawodników, którzy po krótszej lub dłuższej przerwie wracają do reprezentacji. Urban zdecydował się sięgnąć m.in. po Kamila Grosickiego, który w czerwcu oficjalnie żegnał się z kadrą towarzyskim spotkaniem z Mołdawią. Oprócz niego, do pierwszej reprezentacji wracają m.in. Kamil Grabara oraz Tomasz Kędziora.

Jan Urban zdecydował. Dwóch zawodników zasiądzie na trybunach podczas meczu z Holandią

Znalazło się również miejsce dla kilku debiutantów. Niewykluczone, że któryś z nich dostanie szansę występu w Rotterdamie. Ich notowania wzrosły na skutek informacji opublikowanej na oficjalnej stronie UEFA. Urban przed czwartkowym meczem z Holandii postanowił zrezygnować z dwóch zawodników. Na trybunach słynnego De Kuip zasiądą Krzysztof Piątek oraz Bartosz Mrozek.

Rozwiń

Absencja Mrozka nie może dziwić. Bramkarz Lecha Poznań z grona czterech powołanych golkiperów jest zdecydowanie najmniej doświadczony, a jego przyjazd na zgrupowanie do Katowic należy rozpatrywać bardziej jako uzupełnienie drużyny w czasie treningów. Inaczej wygląda sytuacja z Piątkiem.

30-latek był bohaterem jednego z głośniejszych ruchów transferowych tego lata. Napastnik po dwóch bardzo udanych sezonach w tureckim Basaksehirze postanowił odejść do katarskiego Al-Duhail SC. Ten ruch wywołał sporo spekulacji na temat jego przyszłości w reprezentacji Polski. Sam Urban niejednoznacznie wypowiedział się o decyzji Piątka, a także Marcina Bułki, który jest piłkarzem saudyjskiego Neom SC.

Tego drugiego Urban nie powołał, lecz Piątek znalazł się na liście piłkarzy opublikowanej przez PZPN w zeszłym tygodniu. W spotkaniu z Holandią jednak nie zagra, co wskazuje na to, że jego pozycja w kadrze Urbana nie jest tak silna, jak miało to miejsce podczas kadencji jego poprzedników.

Mecz Polski z Holandią zostanie rozegrany 4 września o godz. 20:45 w Rotterdamie. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

Jak zagramy z Holandią? Możliwy skład reprezentacji Polski Polsat Sport Polsat Sport

Karol Świderski, Krzysztof Piątek i Jakub Kamińśki w reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News