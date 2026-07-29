Jan Urban przejął rolę selekcjonera reprezentacji Polski w lipcu 2025 roku. Stał się on następcą Michała Probierza, który zasłynął z wywołania największej afery w świecie polskiego futbolu.

Obecny selekcjoner przejął stery "Biało-czerwonych" w bardzo ciężkich okolicznościach. Polacy byli bowiem w samym środku walki o awans na mistrzostwa świata 2026. Wydawało się, że ich przygoda zostanie zakończona już na grupowym etapie eliminacji. Urbanowi udało się jednak wywalczyć pozycję, umożliwiającą Polakom grę w barażach. Tam niestety polegli oni na przysłowiowej ostatniej prostej.

Od tych wydarzeń wrzawa wokół kadry narodowej stopniowo opadała. Do czasu. Nieco ponad rok po zatrudnieniu Urbana dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet" Piotr Wołosik przekazał kompletnie nieoczekiwane informacje. Wynikało z nich, że Jan Urban znajduje się obecnie nad przepaścią, a brak zadowalających wyników w pierwszych meczach Ligi Narodów może kosztować go posadę. To naturalnie rozgrzało rodzime środowisko piłkarskie do czerwoności.

Kulesza przemówił ws. przyszłości Urbana. "Osobiście podjąłem decyzję"

Do przytoczonych wyżej doniesień bardzo szybko ustosunkował się prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W wypowiedzi, udzielonej portalowi "WP SportoweFakty", działacz bardzo szybko rozwiał wszelkie wątpliwości, pojawiające się wokół posady selekcjonera reprezentacji.

- Przypominam, że tuż po końcowym gwizdku meczu barażowego ze Szwecją osobiście podjąłem decyzję, że chcemy dalej współpracować z Janem Urbanem. Była to przemyślana decyzja i wynikała z bieżącej obserwacji pracy selekcjonera. Spekulacje na temat zmiany na stanowisku selekcjonera są nieuzasadnione. Wierzę, że Jan Urban będzie osiągał sukcesy z naszą reprezentacją. Oczywiście wyniki są najważniejsze i ostatecznie to one decydują o przyszłości każdego trenera - tłumaczy Kulesza.

Słowa te niejako potwierdzają, iż zbliżające się mecze Ligi Narodów nie będą bezpośrednio decydować o przyszłości Jana Urbana. Prezes PZPN-u pozostawił jednak dość wyraźną furtkę, pozwalającą rozpocząć tego typu dyskusję w przypadku obniżenia lotów przez "Biało-czerwonych". Póki co wydaje się jednak, że Jan Urban może spać spokojnie.

Jan Urban Foto Olimpik AFP

Cezary Kulesza, prezes PZPN Wojciech Olkusnik East News

Robert Lewandowski i Jan Urban Andrzej Iwańczuk East News





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