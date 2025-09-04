Stało się. Jan Urban przeszedł do historii. Pobił rekord Franciszka Smudy. Teraz może go śrubować

Jan Urban został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski 16 lipca 2025 roku. 63-latek ma pona 25 lat doświadczenia w pracy szkoleniowej. Trenował m.in. Legię Warszawa, Osasunę, Lecha Poznań, Śląsk Wrocław czy Górnik Zabrze. Jako trener ma na koncie kilka sukcesów, ale wcześniej radził sobie również znakomicie jako piłkarz.

Debiut Jana Urbana. Selekcjoner pobił rekord Franciszka Smudy

Urban musiał czekać na swój debiut kilka tygodni. Ten nastąpił w czwartek (4 września) w Rotterdamie w starciu eliminacji mistrzostw świata z Holandią. Tym samym Jan Urban został najstarszym Polakiem, który poprowadził reprezentację. Ma on dokładnie 63 lata i 113 dni.

Wojciech Papuga z TVP Sport wyliczył, że dotychczasowy rekord należał do Franciszka Smudy. "Franz" w swoim ostatnim meczu miał 62 lata i 360 dni.

Jan Urban w meczu z Holandią stanął przed bardzo trudnym zadaniem. "Oranje" to rywal z najwyższej półki, z którym wygraliśmy ostatni raz w 1970 roku. Historia polskiej piłki pokazuje, że debiuty selekcjonerów rzadko kiedy są udane. W XXI wieku tylko poprzednik Urbana, czyli Michał Probierz wygrał swój pierwszy mecz. Przeciwnik nie należał jednak do tych z najwyższej półki. Biało-czerwoni pokonali 2:0 Wyspy Owcze. Tym samym Probierz przerwał fatalną serię selekcjonerów w ostatnich latach. Poprzednim, który cieszył się ze zwycięskiego debiutu, był w 1997 roku Janusz Wójcik.

Jan Urban

