Sprzedaż Oyedele to dobra okazja dla Legii

Po jednym spotkaniu trudno powiedzieć coś o pracy nowego szkoleniowca Edwarda Iordanscu. Trener Legii miał zbyt mało czasu, żeby odcisnąć na drużynie swoje piętno. Było kilka pozytywów, takich jak gra Bartosza Kapustki w środku boiska, pięknego gola strzelił jeden z zawodników dotychczas odstawionych na boczny tor - Wahań Biczachczian. Dobrze w obronie zagrał Steve Kapuadi i nieźle zaprezentował się przez kilkanaście minut Migouel Alfarela.

Daleki od formy wydawał się być Paweł Wszołek, jeszcze gorzej wyglądał Marc Gual. Ale poczekajmy jeszcze chwilę z ocenami. Niech z nóg zawodników zejdą trudy okresu przygotowawczego, pozwólmy też trenerowi chwilę popracować. Pewnym pozytywnym symptomem było to, że drużyna nastawiona była na grę do przodu, a nie utrzymywanie się przy piłce i rozgrywanie piłki z jednej strony na drugą. To był element, który irytował za kadencji Goncaio Feio.

Od kilku dobrych dni trwa medialna panika, żeby nie powiedzieć nagonka na warszawski klub. Owszem, nie szczędziłem krytyki, kiedy w mojej ocenie sytuacja tego wymagała, ale obecną reakcją kibiców i mediów jestem nieco zaskoczony. Spójrzmy choćby na sytuację z Maxim Oyedele, który w ostatniej chwili został wycofany ze składu. Powód? Najprawdopodobniej zostanie sprzedany do Strasbourga. Francuzi są gotowi wyłożyć za niego wpisaną do umowy kwotę odstępnego, czyli 6 mln euro, z czego do kasy Legii wpadnie ponad 3 mln euro (reszta do Manchesteru United, skąd warszawski klub go pozyskał). Jak na piłkarza, który grał w Ekstraklasie niecały rok, to transakcja wydaje się korzystną. Powołanie do reprezentacji Polski było zdecydowanie na wyrost i mecze w kadrze ewidentnie go przerosły.

Legia może skorzystać. "Jakości w zespole nie brakuje"

Trudno też powiedzieć, żeby olśnił swoimi umiejętnościami w barwach Legii. Być może za rok czy dwa sytuacja i jego wartość byłaby znacznie wyższa, ale na dziś trudno mieć co do tego jakąkolwiek pewność. Może gdyby ustawiały się kluby, które gotowe były wyłożyć trzy, albo chociaż dwa miliony euro za Guala czy Illę Szkurina, to dopiero wtedy można by starać się zatrzymać Oyedele. Na razie jednak chętnych czy to na Hiszpana, czy na Białorusina, niestety nie widać. Jeśli Legia ma w planach ściągnięcie Milenę Rajovicia z Watford za 3 mln euro, co jest rekordową kwotą za piłkarza ściąganego do Ekstraklasy, to dlaczego uważamy, że ponad 3 mln euro za Oyedele, to mało?!

Tym bardziej, że w środku boiska jakości w zespole nie brakuje. Jest wspomniany Kapustka, jest Juergen Elitim, jest Rafał Augustyniak, a za talenty uznawani są wychowankowie akademii: Pascal Mozie i Aleksander Wyganowski. Moim zdaniem sprzedaż Oyedele się jak najbardziej broni.

Dziwi mnie trochę tak gwałtowna reakcja kibiców, którzy zdecydowali o bojkocie meczów i nawołują do tego, żeby nie kupować biletów i karnetów. Tak, można zastanowić się dlaczego tak długo trwał proces zmiany trenera, dlaczego tak długo nie było w klubie z Łazienkowskiej dyrektora sportowego, ale okno transferowe dopiero się zaczęło i dajmy chwilę Michałowi Żewłakowowi popracować.

Transferów nie dokonuje się z dnia na dzień, a nowy dyrektor nie miał zbyt wiele czasu na przygotowania. Na dziś Legia ma wystarczająco dobry skład, by wygrywać mecze na tym etapie eliminacji LE. W niedzielę czeka ją ciekawy test, czyli spotkanie o Superpuchar z Lechem Poznań. Moim zdaniem to świetna okazja dla nowego trenera, by zebrać materiał poglądowy.

Dlatego też nie traktowałbym tych pierwszych meczów sezonu w kategoriach trudnego początku, a okazji dla drużyny na szybkie wejście na wysokie obroty. Zdobycie Superpucharu niewątpliwie poprawiłoby nastroje - zarówno w klubie, jak i wśród kibiców.

Polsat Sport Polsat Sport

Maxi Oyedele Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Jan Bednarek, Maxi Oyedele i Karol Świderski Andrzej Iwanczuk East News

Piłkarze Legii Warszawa Andrzej Iwanczuk /Reporter East News