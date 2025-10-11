Partner merytoryczny: Eleven Sports

Spędził w Polsce wiele lat, teraz ujawnia zamiary Litwinów. Mocna deklaracja

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już w niedzielę piłkarska reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata. Tym razem rywalem będzie kadra Litwy, którą w marcu "Biało-Czerwoni" pokonali 1:0. Kilka słów na przed spotkaniem odnośnie rywalizacji, a także kadry Jana Urbana powiedział Artemijus Tutyskinas. Defensor mieszkał i grał w Polsce przez wiele lat.

Robert Lewandowski i Artemijus Tutyskinas walczą o piłkę
Robert Lewandowski i Artemijus Tutyskinas walczą o piłkęLUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Powoli do końca zbliżają się europejskie kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W gronie drużyn walczących o awans bądź miejsce w barażach jest reprezentacja Polski, która w niedzielę zmierzy się w rewanżowym starciu z Litwą.

W marcu "Biało-Czerwoni" jeszcze pod wodzą Michała Probierza w Warszawie po trafieniu Roberta Lewandowskiego pokonali drużynę Edgarasa Jankauskasa 1:0. Wówczas Litwini zaprezentowali się całkiem nieźle, bowiem aż do 81. minuty tablica wyników wyświetlała wynik 0:0. W dodatku mieli także sytuację na strzelenie bramki, lecz ostatecznie wyjechali z Polski bez żadnego "oczka".

Co ciekawe, Polskę bardzo dobrze zna podstawowy defensor naszych najbliższych rywali, Artemijus Tutyskinas. 22-latek jest wychowankiem Escoli Warszawa, w której grał od 2014 roku do aż 2021 roku, skąd przeniósł się do włoskiego Crotone. Jak przyznał dla Litwy będzie to bardzo trudne spotkanie. W dodatku wskazał wprost, że faworytem tej rywalizacji są zawodnicy Jana Urbana.

Zobacz również:

Erling Haaland i Szymon Marciniak
Piłka nożna

Wygwizdany hymn Izraela, a potem Marciniak w akcji. Polak na afiszu, następnie koncert

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    - Czeka nas trudne spotkanie. To Polska jest faworytem, choć wiele razy udowadnialiśmy, że potrafimy napsuć krwi przeciwnikom - powiedział cytowany przez TVP Sport.

    Do tego dodał, że jego drużyna będzie starać się wykorzystać atut własnego obiektu i nieco napsuć krwi Polakom. Słowa te brzmią, jak pewnego rodzaju deklaracja.

    Często gramy dobrze, choć nieco brakuje nam szczęścia. Nawet na Stadionie Narodowym w Warszawie straciliśmy bramkę po rykoszecie. Łatwo nie będzie, ale postaramy się solidnie pokazać na własnym terenie
    dodał.

    Tutyskinas grał w Polsce, tak wspomina pobyt w ŁKS-ie

    Po wyjeździe do Włoch Tutyskinas wrócił do Polski w 2022 roku, a dokładniej do ŁKS-u Łódź. W barwach tamtejszego klubu rozegrał 37 spotkań i miał okazję wystąpić w PKO BP Ekstraklasie. Jak wspomina tamtejszy okres?

    - Miło wspominam czas w Łódzkim Klubie Sportowym. Dostałem szansę grania, awansowaliśmy do PKO BP Ekstraklasy, a potem pojawiło się więcej kontuzji. Wtedy było już nieco gorzej - mówił cytowany przez TVP Sport.

    Zobacz również:

    Gino Lettieri zadebiutował na ławce Wieczystej Kraków
    I Liga

    W piątek ogłoszenie, w sobotę debiut. 3:0 i klub z ekstraklasy klub na łopatkach

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński

      Mecz Polska - Litwa odbędzie się w niedzielę, 11 października. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 20:45. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      Wyspy Owcze - Czarnogóra. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

      Zobacz również:

      Erling Haaland i Szymon Marciniak
      Piłka nożna

      Wygwizdany hymn Izraela, a potem Marciniak w akcji. Polak na afiszu, następnie koncert

      Rafał Sierhej
      Rafał Sierhej
      Dwóch piłkarzy w dynamicznej walce o piłkę podczas meczu, jeden z zawodników w białej koszulce próbuje przechwycić piłkę w powietrzu, otoczony przez rywala w żółtym stroju, w tle znajduje się tłum kibiców.
      Artemijus Tutyskinas (po lewej)LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PLNewspix.pl
      Dwóch piłkarzy podczas dynamicznej akcji na boisku, zawodnik w żółtym stroju biegnie tuż obok piłkarza w białej koszulce z numerem 9, który odbiera piłkę w powietrzu; w tle widoczna publiczność stadionowa.
      W marcu Polska pokonała Litwę 1:0 po golu Roberta LewandowskiegoFoto OlimpikAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja