Jan, przesyłam ci ogromne uściski z Londynu. Powodzenia w twoim nowym etapie, ale na pewno wszystko wyjdzie świetnie, bo na to zasługujesz i zapracujesz. Z głębi serca chciałem Ci podziękować za szansę, którą od ciebie otrzymałem, aby rozpocząć karierę jako piłkarz. Nigdy nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyś na mnie nie postawił. Może by mi nie wyszło. Swoją drogę zawdzięczam wszystkim, którzy we mnie uwierzyli, a Ty jesteś jednym z nich. Jeszcze raz wielkie uściski i powodzenia!