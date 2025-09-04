Skorupski błyszczał, a potem stało się to. Fatalny błąd, koszmar Polaków

Reprezentacja Polski nie przeżywała ostatnio zbyt dobrego czasu. Biało-Czerwoni błyskawicznie zagubili optymizm, który pojawił się po zakończeniu mistrzostw Europy w Niemczech. Michał Probierz i jego piłkarze mieli prawo wówczas czuć się całkiem dobrze, mimo faktu, że nie udało się wyjść z grupy. Gra była jednak na tyle dobra, że wśród kibiców zebrali pozytywne opinie.

Ostatnie zgrupowanie doprowadziło jednak do całkowitego rozpadu grupy, którą tworzył Probierz, a sam selekcjoner odszedł z kadry po złożeniu dymisji, zostawiając za sobą spaloną ziemię. W jego miejsce przyszedł do reprezentacji Jan Urban, który przejął rolę selekcjonera i ma za zadanie wszystko bardzo szybko poukładać, bo do realizacji są duże cele, jak awans na mundial.

Fatalny błąd Skorupskiego. Podarował gola Holendrom

Trzeba przyznać, że początek kadencji Urbana do najłatwiejszych nie należał, bo Biało-Czerwoni w Rotterdamie mierzyli się z Holendrami. Mimo rozegrania jednego meczu mniej to gospodarze plasowali się w tabeli wyżej przed startem spotkania i oczywiście musieli być uznawani za faworytów. Jan Urban i jego piłkarze z pewnością liczyli jednak na niespodziankę.

Początek spotkania niestety nie napawał zbyt dużym optymizmem. W pierwszych 25 minutach rywalizacji to Holendrzy wyraźnie dominowali, a w bramce dwoił się i troił Łukasz Skorupski. Bramkarz reprezentacji Polski niestety w kluczowej sytuacji fatalnie się pomylił. W 28. minucie gospodarze wykonywali rzut rożny, Skorupski wyszedł do wrzutki, ale minął się z piłką.

Tuż za plecami polskiego bramkarza czekał już Denzel Dumfries, który bez żadnych problemów z bliska wpakował futbolówkę do siatki. To drugi z rzędu mecz kadry, w którym Skorupski niestety popełnia fatalny błąd, a w konsekwencji traci gola, a trzeba dodać, że do tego momentu był w tym spotkaniu opoką dla kolegów z defensywy.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC Barcelona Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jan Urban gotowy na debiut w roli selekcjonera Leszek Szymański PAP

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Kamil Grosicki Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP