Skandal w Superpucharze Portugalii. Bednarek z kontuzją - klub obwinia boisko

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Jan Bednarek nie dokończył meczu o Superpuchar Portugalii z Torreense. Polski obrońca FC Porto doznał kontuzji już na początku meczu, ale dotrwał do przerwy. W drugiej połowie już nie wyszedł na boisko, a portugalskie media szybko wskazały przyczynę. Ich zdaniem do urazu mogła przyczynić się fatalna jakość murawy. Potwierdza to też komunikt klubu.

Zawodnicy FC Porto w biało-niebieskich strojach na boisku; zbliżenie opatrzonego kolana sugeruje uraz.
Jan Bednarek doznał kontuzjiFOT.SIPAUSA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Nowy sezon nie rozpoczyna się się szczęśliwie dla Bednarka. Reprezentant Polski znalazł się w wyjściowym składzie FC Porto na mecz o Superpuchar Portugalii (podobnie jak Jakub Kiwior), ale już na początku spotkaniu ucierpiał.

Po interwencji w polu karnym noga Polaka utknęła w murawie. Po pomocy lekarzy wrócił na boisko i wytrwał do końca pierwszej połowy. W przerwie zmienił go Alan Varela. W telewizji pokazano Bednarka na ławce rezerwowych z kolanem w opatrunku z lodu.

Klub przekazał oficjalne informacje dotyczące kontuzji. "Bednarek doznał naciągnięcia mięśnia w prawym kolanie podczas rozgrywek o Superpuchar i został zmieniony w przerwie meczu". Nie wiaodmo, jak długo 29-letni defensor może pauzować. Dla FC Porto to poważny problem, ponieważ Bednarek od początku przygotowań był typowany do roli jednego z liderów defensywy.

Portugalskie media: zawiniła murawa

Najwięcej emocji po spotkaniu wywołał jednak nie sam uraz, lecz stan boiska. Dziennik "O Jogo" zwrócił uwagę, że murawa na stadionie w Coimbrze pozostawiała wiele do życzenia i właśnie to mogło doprowadzić do kontuzji polskiego obrońcy.

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W podobnym tonie wypowiadają się również portugalscy dziennikarze i kibice w mediach społecznościowych. Na publikowanych nagraniach widać, że nawierzchnia była nierówna, a fragmenty darni odrywały się spod nóg zawodników przy gwałtownych zmianach kierunku biegu. Pojawiają się głosy, że rozegranie meczu o taką stawkę na takim boisku było poważnym błędem organizatorów.

W komunikacie klubu można było przeczytać: "Reprezentant Polski zgłosił dolegliwości fizyczne w szóstej minucie meczu z Torreense z powodu złego stanu murawy na stadionie w Coimbrze."

Czekają na diagnozę

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz Bednarka. W najbliższych godzinach reprezentant Polski zapewne przejdzie szczegółowe badania, które pozwolą ocenić, czy kontuzja wykluczy go z gry na dłużej.

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Jakub Kiwior i Jan BednarekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


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