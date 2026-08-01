Nowy sezon nie rozpoczyna się się szczęśliwie dla Bednarka. Reprezentant Polski znalazł się w wyjściowym składzie FC Porto na mecz o Superpuchar Portugalii (podobnie jak Jakub Kiwior), ale już na początku spotkaniu ucierpiał.

Po interwencji w polu karnym noga Polaka utknęła w murawie. Po pomocy lekarzy wrócił na boisko i wytrwał do końca pierwszej połowy. W przerwie zmienił go Alan Varela. W telewizji pokazano Bednarka na ławce rezerwowych z kolanem w opatrunku z lodu.

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Klub przekazał oficjalne informacje dotyczące kontuzji. "Bednarek doznał naciągnięcia mięśnia w prawym kolanie podczas rozgrywek o Superpuchar i został zmieniony w przerwie meczu". Nie wiaodmo, jak długo 29-letni defensor może pauzować. Dla FC Porto to poważny problem, ponieważ Bednarek od początku przygotowań był typowany do roli jednego z liderów defensywy.

Portugalskie media: zawiniła murawa

Najwięcej emocji po spotkaniu wywołał jednak nie sam uraz, lecz stan boiska. Dziennik "O Jogo" zwrócił uwagę, że murawa na stadionie w Coimbrze pozostawiała wiele do życzenia i właśnie to mogło doprowadzić do kontuzji polskiego obrońcy.

W podobnym tonie wypowiadają się również portugalscy dziennikarze i kibice w mediach społecznościowych. Na publikowanych nagraniach widać, że nawierzchnia była nierówna, a fragmenty darni odrywały się spod nóg zawodników przy gwałtownych zmianach kierunku biegu. Pojawiają się głosy, że rozegranie meczu o taką stawkę na takim boisku było poważnym błędem organizatorów.

W komunikacie klubu można było przeczytać: "Reprezentant Polski zgłosił dolegliwości fizyczne w szóstej minucie meczu z Torreense z powodu złego stanu murawy na stadionie w Coimbrze."

Czekają na diagnozę

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz Bednarka. W najbliższych godzinach reprezentant Polski zapewne przejdzie szczegółowe badania, które pozwolą ocenić, czy kontuzja wykluczy go z gry na dłużej.

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Jan Bednarek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Jakub Kiwior i Jan Bednarek ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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