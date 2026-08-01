Skandal w Superpucharze Portugalii. Bednarek z kontuzją - klub obwinia boisko
Jan Bednarek nie dokończył meczu o Superpuchar Portugalii z Torreense. Polski obrońca FC Porto doznał kontuzji już na początku meczu, ale dotrwał do przerwy. W drugiej połowie już nie wyszedł na boisko, a portugalskie media szybko wskazały przyczynę. Ich zdaniem do urazu mogła przyczynić się fatalna jakość murawy. Potwierdza to też komunikt klubu.
Nowy sezon nie rozpoczyna się się szczęśliwie dla Bednarka. Reprezentant Polski znalazł się w wyjściowym składzie FC Porto na mecz o Superpuchar Portugalii (podobnie jak Jakub Kiwior), ale już na początku spotkaniu ucierpiał.
Po interwencji w polu karnym noga Polaka utknęła w murawie. Po pomocy lekarzy wrócił na boisko i wytrwał do końca pierwszej połowy. W przerwie zmienił go Alan Varela. W telewizji pokazano Bednarka na ławce rezerwowych z kolanem w opatrunku z lodu.
Klub przekazał oficjalne informacje dotyczące kontuzji. "Bednarek doznał naciągnięcia mięśnia w prawym kolanie podczas rozgrywek o Superpuchar i został zmieniony w przerwie meczu". Nie wiaodmo, jak długo 29-letni defensor może pauzować. Dla FC Porto to poważny problem, ponieważ Bednarek od początku przygotowań był typowany do roli jednego z liderów defensywy.
Portugalskie media: zawiniła murawa
Najwięcej emocji po spotkaniu wywołał jednak nie sam uraz, lecz stan boiska. Dziennik "O Jogo" zwrócił uwagę, że murawa na stadionie w Coimbrze pozostawiała wiele do życzenia i właśnie to mogło doprowadzić do kontuzji polskiego obrońcy.
W podobnym tonie wypowiadają się również portugalscy dziennikarze i kibice w mediach społecznościowych. Na publikowanych nagraniach widać, że nawierzchnia była nierówna, a fragmenty darni odrywały się spod nóg zawodników przy gwałtownych zmianach kierunku biegu. Pojawiają się głosy, że rozegranie meczu o taką stawkę na takim boisku było poważnym błędem organizatorów.
W komunikacie klubu można było przeczytać: "Reprezentant Polski zgłosił dolegliwości fizyczne w szóstej minucie meczu z Torreense z powodu złego stanu murawy na stadionie w Coimbrze."
Czekają na diagnozę
Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz Bednarka. W najbliższych godzinach reprezentant Polski zapewne przejdzie szczegółowe badania, które pozwolą ocenić, czy kontuzja wykluczy go z gry na dłużej.