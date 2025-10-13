Zanim reprezentacja Polski wybiegła w Kownie na mecz z Litwą, do akcji przystąpili Holendrzy, którzy pewnie rozbili na własnym terenie Finlandię 4:0.

Robert Lewandowski i spółka "odpowiedzieli" na ich popis zwycięstwem 2:0, co sprawiło, że sytuacja w naszej grupie eliminacyjnej stała się niezwykle ciekawa. "Biało-Czerwoni" wciąż mają bowiem szanse na pierwsze miejsce, gwarantujące bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata, lecz perspektywa walki o nie jawi się jako niezwykle karkołomna.

Podstawą będzie oczywiście pokonanie Holandii w listopadowym meczu w Warszawie. To jednak nie koniec warunków, które musieli by spełnić nasi piłkarze.

- Samo ogranie Holendrów przed własną publicznością nie załatwia sprawy, bowiem pozostaje jeszcze bilans bramkowy obu reprezentacji. Holandia - jako murowany faworyt w grupie G, co rusz pokazuje innym kadrom swoją wyższość, przez co w sześciu meczach strzeliła już 22 bramki. Polska zdobyła ich do tej pory 10. Aby wyprzedzić Holendrów, "Biało-Czerwoni" muszą więc strzelić - na ten moment - 13 bramek więcej, a mają na to zaledwie 2 mecze - przeanalizował bieżącą sytuację na łamach Interii Łukasz Olszewski.

W taki obrót sprawy w teorii trudno uwierzyć. Ale czy wiarę w wyprzedzenie Holandii wciąż żywi reprezentacja Polski? To pytanie usłyszało po spotkaniu w Kownie kilku jej przedstawicieli.

Reprezentacja Polski może wyprzedzić Holandię? Płyną głosy z naszej kadry

Jednoznaczną odpowiedź na nie przedstawił Adrian Mierzejwski, który wraz z przyjściem Jana Urbana objął w lipcu stanowisko dyrektora technicznego naszej kadry.

Czy to możliwe? Oczywiście, że tak. Tak jak Finowie wierzą w drugie miejsce, tak my wierzymy w pierwsze

Broni nie składa także pomocnik Interu Mediolan Piotr Zieliński, choć podkreśla przy tym także, z jakiej klasy rywalem toczą walkę "Biało-Czerwoni".

- Nie wiem, zobaczymy. My będziemy robić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Wiemy, że Holandia to nie jest przypadkowa reprezentacja. To jedna z najlepszych drużyn w Europie i na świecie. Tak że będzie ciężko, ale wiadomo, że - jak się mówi - póki piłka w grze, trzeba walczyć. Ale wiemy, że nie będzie to łatwe - deklaruje 31-latek.

Podobną postawą wykazał się także niezadowolony ze swojego występu w Kownie Jakub Kamiński.

- To już jest rozstrzygnięte, jeśli wiem. No nic, zostało nam ostatnie zgrupowanie w listopadzie i chcemy w nim zgarnąć sześć punktów. Zagramy u siebie z Holandią. Gdyby dziś się potknęli, być może byłaby szansa powalczyć o to pierwsze miejsce - mówił początkowo zawodnik FC Koln.

Po czym jednak dodał:

Wiadomo, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Ale naszym celem jest skupianie się na każdym kolejnym meczu, bo mamy fajny moment i w ciągu dwóch ostatnich zgrupowań nie przegraliśmy żadnego spotkania

- Niektórzy żartują, że 6:0 z Holandią i będzie dobrze, pierwsze miejsce jeszcze jest możliwe - zagadnął go jeszcze jeden z dziennikarzy.

- Kto wie, to jest piłka nożna. Na to liczymy - spuentował sprawę 23-latek.

Ze Stadionu Dariusa i Girenasa w Kownie - Tomasz Brożek

Zbiórka polskich kibiców w Kownie przed meczem Litwa - Polska INTERIA.PL