Sensacyjny kandydat na selekcjonera jest gotowy. Rozmawiał z Lewandowskim

Michał Probierz niespełna miesiąc temu podał się do dymisji i po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat rozpoczął się proces wyboru selekcjonera reprezentacji Polski. Kadencja Probierza miała swoje dobre momenty, ale trener w dużej mierze zostanie zapamiętany przez aferę z odebraniem Robertowi Lewandowskiemu opaski kapitańskiej . A porażka z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata przelała czarę goryczy wśród biało-czerwonych fanów.

Okazuje się, że Nawałka byłby gotowy do pracy w kadrze od zaraz. "Miałem okazję rozmawiać z Adamem Nawałką. Trener ma już dwa składy - na mecz z Holandią w Rotterdamie i domowy z Finlandią. On jest gotowy na tu i teraz, żeby dograć eliminacje mistrzostw świata " - powiedział dziennikarz. Dodał jednocześnie, że relacje między Nawałką, a Lewandowskim są nadal bardzo dobre, o czym miałaby świadczyć rozmowa między panami.

"Po ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski i całym tym zamieszaniu z opaską Adam Nawałka rozmawiał też z Robertem Lewandowskim. To pokazuje, że te relacje nadal są bliskie" - zdradził Skwierawski. To, co mogłoby przemawiać za Nawałką to fakt, że zostałby on pozytywnie przyjęty przez kibiców i na pewno atmosfera wokół kadry, przynajmniej na moment, zostałaby ocieplona. Ostateczny głos należy jednak do Kuleszy.