Sensacyjne doniesienia spod Kremla. "Rosja gotowa". To może dotyczyć Polaków
Mimo wciąż trwających działań zbrojnych na terenie Ukrainy, Rosjanie wciąż marzą o tym, by wrócić na europejskie salony. Co więcej, raz po raz snują na ten temat dość niespodziewane z obecnego punktu widzenia wizje. W sobotę napłynął do nas kolejny sensacyjny przekaz spod Kremla, który może bezpośrednio dotyczyć Polaków. Rosjanie chcą skorzystać z problemów innego giganta na Starym Kontynencie.
Chodzi konkretnie o Włochów, którzy mają 2032 roku wraz z Turcją współorganizować piłkarskie mistrzostwa Europy. Początkowo oba kraje miały konkurować o miano gospodarza, lecz ostatecznie połączyły siły, co zaakceptowały władze UEFA.
Do imprezy - jak łatwo policzyć - pozostało jeszcze niespełna siedem lat. Już teraz trwają jednak obawy o to, czy Italia, czyli jedna z europejskich stolic futbolu, będzie w stanie odpowiednio przygotować się do swojej roli.
Swoje niepokoje co do tej kwestii wygłaszał latem prezydent UEFA - Aleksander Ceferin, który nie przebierał w słowach.
- Infrastruktura we Włoszech jest powodem do wstydu - grzmiał zwierzchnik europejskiego futbolu. I zaznaczał przy tym, że w kwestii stadionów piłkarskich i ich jakości Włosi są najgorsi wśród największych państw Starego Kontynentu.
Doszło nawet do tego, że sami przedstawiciele świata futbolu w Italii zaczęli obawiać się o to, czy prawo organizacji mistrzostw Europy nie zostanie im odebrane przez UEFA.
- Naprawdę martwię się o Euro 2032 - przyznał wprost szef włoskiej federacji piłkarskiej Ezio Simonelli.
I tu do akcji wkracza Rosja.
Zaskakujące słowa w sprawie Euro 2032. Rosjanie ogłaszają
Tamtejszy związek piłkarski głosem swojego prezesa zgłosił bowiem akces do tego, by wyręczyć Włochów, zastępując ich w roli gospodarza mistrzostw Europy.
Rosja jest zawsze gotowa
Ten scenariusz brzmi jednak irracjonalnie. Tak samo jak zakusy Rosjan, by wystąpić na przyszłorocznych mistrzostwach świata mimo wykluczenia z eliminacji. Rosyjska reprezentacja oraz tamtejsze kluby wciąż są bowiem obłożone zakazem występu w międzynarodowych rozgrywkach pod egidą FIFA oraz UEFA po zbrojnej napaści na Ukrainę.
Ostatnią wielką, piłkarską imprezę międzynarodową Rosja gościła w swoich granicach w 2018 roku, będąc gospodarzem mundialu.