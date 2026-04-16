Sensacja z Polską na mundialu. Już wszystko jasne, prezydent FIFA oświadcza

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Najnowsza wypowiedź prezydenta FIFA raczej ucina sensacyjnie brzmiące spekulacje, w które włączono także reprezentację Polski. "Biało-Czerwonych" umieszczono w gronie drużyn, które potencjalnie mogłyby zająć miejsce Iranu, gdyby ten jednak zdecydował się na bojkot mundialu. Gianni Infantino stawia sprawę bardzo jasno.

Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian Szymański w eliminacjach MŚ 2026

Od wielu dni przez polskie i zagraniczne media przetaczały się spekulacje dotyczące ewentualnych roszad w składzie drużyn na mundial 2026. Zastanawiano się, czy Iran - przez wzgląd na wojnę na Bliskim Wschodzie - nie zbojkotuje imprezy. Zwłaszcza, że wszystkie mecze fazy grupowej rozgrywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Gdyby tak się stało, jedno z miejsc w grupie G pozostałoby nieobsadzone. FIFA miała rozpocząć przygotowania na taki scenariusz.

Dziennikarze "The Athletic" opisywali, że jedną z możliwości rzekomo branych pod uwagę w sytuacji, gdyby Iran wycofał udział, było rozegranie barażu o zwolnioną przepustkę na mistrzostwa świata. Szansę gry miałyby dostać zespoły z Azji lub Europy. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano Włochy, Danię i Polskę.

Mimo że brzmiało to mało prawdopodobnie, iskra nadziei mogła się rozpalić. Teraz, po zdecydowanym komentarzu prezydenta FIFA, wątpliwości zostały rozwiane.

Zobacz również:

Robert Lewandowski i reprezentacja Polski nie wywalczyli biletu na mundial. Tymczasem narastają spekulacje o zwrocie akcji
Polska jednak zagra na mundialu zamiast Iranu? PZPN ogłasza: "Nie wierzymy"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Co z Iranem na mundialu? Infantino zabiera głos

Gianni Infantino przemawiał na forum CNBC Invest in America w Waszyngtonie. Przede wszystkim zachwalał potencjalny wpływ mundialu na gospodarkę i rozwój USA. Przewidywał, że impreza wygeneruje bezprecedensowe przychody, które zostaną przeznaczone na rozwój piłki nożnej w kraju i na całym świecie. "Oczywiście, trzeba inwestować w Amerykę. Trzeba inwestować w piłkę nożną. Trzeba inwestować w FIFA" - przekonywał.

Podkreślał, że chciałby, aby - za pośrednictwem współorganizacji mundialu 2026 - w USA wzrosło zainteresowanie piłką nożną, która nie jest tam tak popularna jak w innych częściach świata.

Nie zabrakło też kluczowego pytania o udział Iranu. Prezydent FIFA wyraził bardzo jasne stanowisko. "Irańska drużyna na pewno przyjedzie" - przekazał. Liczy, że do czerwca, czyli do terminu rozpoczęcia mistrzostw świata, w regionie zapanuje pokój albo chociaż będzie do tego blisko.

"Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja się uspokoi. To z pewnością by pomogło. Ale Iran musi przyjechać, jeśli chce reprezentować swój naród. Zakwalifikowali się i są całkiem dobrą drużyną. Naprawdę chcą grać i powinni grać. Sport powinien być niezależny od polityki" - podsumował.

Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 zorganizowane zostaną w trzech krajach: Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Rozpoczną się w czwartek 11 czerwca, a zakończą w niedzielę 19 lipca. W imprezie weźmie udział 48 reprezentacji z całego świata. To znaczna zmiana, wszak w poprzednich edycjach w turnieju uczestniczyły 32 zespoły.

Zobacz również:

Jacek Magiera
Poruszające pożegnanie Jacka Magiery. Ksiądz ujawnił treść jego ostatniej notatki

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Donald Trump i Gianni Infantino, 05.12.2025 r.
Reprezentacja Polski podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Maltą
Robert Lewandowski
Piotr Zieliński: Byliśmy lepsi, ale to Szwedzi mieli więcej szczęścia i to oni jadą na mundial. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

