Sensacja w polskiej grupie. Polska już pewna udziału w barażach [TABELA]
Reprezentacja Polski już dziś wieczorem zagra z Holandią. Zanim "Biało-Czerwoni" wyjdą na boisko, swój mecz rozegrały Finlandia z Maltą i sensacyjne zwycięstwo w Helsinkach odnieśli Maltańczycy. Jak to spotkanie wpłynęło na tabelę "polskiej grupy"? Które miejsce zajmują Polacy?
Reprezentacja Polski już dzisiaj zagra z Holandią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Wiele na to wskazuje, że "Biało-Czerwonych" czeka walka o awans na mundial w barażach. Na dziś zaplanowany był także mecz Finlandia - Malta, który rozpoczął się o godzinie 18:00. Ostatecznie niespodziewanie 1:0 zwyciężyła Malta, co nie miało wielkiego wpływu na układ w tabeli, choć zagwarantowało Polakom miejsce w barażach.
Tabela "polskiej grupy" po meczu Finlandia - Malta. Które miejsce zajmuje Polska?
Faworytami w meczu Finalndia - Malta byli gospodarze. W pierwszym spotkaniu tych zespołów "Puchacze" zwyciężyli na wyjeździe 1:0. Maltańczycy wzięli jednak rewanż i triumfowali w Helsinkach 1:0, choć długo, bo aż do 82. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Gola na wagę historycznego, bo pierwszego zwycięstwa Malty z Finlandią, zdobył Jake Grech po podaniu Ylyasa Chouarefa.
Tabela grupy G eliminacji mistrzostw świata 2026:
- Holandia 6m, 5z, 1r, 0p, bilans bramek 22:3, 16 pkt
- Polska 6m, 4z, 1r, 1p, bilans bramek 10:4, 13 pkt
- Finlandia 8m, 3z, 1r, 4p, bilans bramek 8:14, 10 pkt
- Malta 7m, 1z, 2r, 4p, bilans bramek: 2:16, 5 pkt
- Litwa 7m, 0z, 3r, 4p, bilans bramek 6:11, 3 pkt
Mecz Polska - Holandia w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026 w piłce nożnej zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.