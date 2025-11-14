Sensacja w polskiej grupie. Polska już pewna udziału w barażach [TABELA]

Reprezentacja Polski już dzisiaj zagra z Holandią w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Wiele na to wskazuje, że "Biało-Czerwonych" czeka walka o awans na mundial w barażach. Na dziś zaplanowany był także mecz Finlandia - Malta, który rozpoczął się o godzinie 18:00. Ostatecznie niespodziewanie 1:0 zwyciężyła Malta, co nie miało wielkiego wpływu na układ w tabeli, choć zagwarantowało Polakom miejsce w barażach.