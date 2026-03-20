W cieniu walki seniorskiej reprezentacji Polski o awans na Mistrzostwa świata 2026 swoje kolejne spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw Europy rozgrywać będzie nasza młodzieżówka. Kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka ostatniej jesieni podbiła serca polskich kibiców znakomitą postawą.

"Biało-czerwoni" wygrali wszystkie sześć spotkań eliminacyjnych, tracąc w nich zaledwie jednego gola. Już na swoim debiutanckim zgrupowaniu Brzęczek z łatwością odprawił Macedończyków 3:0 i Armenię na wyjeździe 4:0. Prawdziwy popis nastąpił jednak w październiku, gdy Polacy rozbili aż 6:0 Szwedów na ich terenie. Na dokładkę nasza kadra po dramatycznym boju wygrała 2:1 z Włochami w Szczecinie.

Do końca eliminacji pozostały już tylko cztery spotkania. Stawką jest awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, które odbędą się w Serbii oraz Albanii.

Jerzy Brzęczek odsłonił karty na mecze z Armenią i Czarnogórą. Wiadomo już, co z Pietuszewskim

Podczas marcowego zgrupowania "biało-czerwonych" czekają kolejne dwa starcia. Najpierw w Radomiu Polacy zmierzą się z Armenią. Cztery dni później czeka ich natomiast wyjazdowa potyczka na gorącym terenie w Czarnogórze. Komplet punktów w tych meczach, a także potencjalna wpadka drugich w tabeli Włochów, mogą bardzo przybliżyć Polskę do wyjazdu na Euro.

Już przed zgrupowaniem wiadomym było, że swoim kolegom nie pomoże kapitan kadry Brzęczka Tomasz Pieńko. Pomocnik Rakowa Częstochowa podczas meczu Ligi Konferencji doznał kontuzji, która wyklucza go z gry na około miesiąc.

Bardzo głośno w kontekście gry w kadrze jest w przypadku Oskara Pietuszewskiego. 17-latek po przejściu do FC Porto robi prawdziwą furorę, co z automatu wzmogło naciski na Jana Urbana w kontekście powołania skrzydłowego do seniorskiej kadry. Opublikowana kadra dała ostateczną odpowiedź na pytanie dotyczące najbliższych losów Pietuszewskiego.

Mecz Polski z Armenią zostanie rozegrany 27 marca o godzinie 18:00 na stadionie w Radomiu. Wyjazdowa potyczka "biało-czerwonych" z Czarnogórą odbędzie się z kolei 31 marca o godzinie 14:00.

DJB: Polacy podbijają Europe. Fenomen Oskara Pietuszewskiego. WIDEO Polsat Sport