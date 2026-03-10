Selekcjoner wyznaje ws. Pietuszewskiego. Jest już plan, zostały tylko dni

Niemal od razu w mediach społecznościowych pojawiły się opinie związane z reprezentacyjną przyszłością utalentowanego gracza. Ten nie zadebiutował w seniorskiej kadrze i kibice oczekują, że wyjątkowy moment nastąpi jeszcze w marcu. Za kilka tygodni "Biało-Czerwoni" powalczą w barażach o awans na mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Potencjalne powołanie od Jana Urbana może skomplikować sytuację drużyny U-21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka.

Pietuszewski zagra w seniorskiej kadrze? Brzęczek jest na to przygotowany

Selekcjoner młodzieżowców zachowuje jednak spokój, czego najlepszym dowodem jest niedawna rozmowa z portalem WP SportoweFakty. "Ostateczną decyzję podejmie selekcjoner Jan Urban, ale myślę, że na dzień dzisiejszy Oskar będzie raczej w pierwszej reprezentacji. Wszystko na to wskazuje. Decyzja zostanie ogłoszona w następny piątek" - wyznał dumny trener. 54-latek jest zarazem przygotowany na to, gdyby zawodnik FC Porto ruszył do boju w starciu przeciwko Albanii oraz Szwecji lub Ukrainie.

"Mamy ustalony plan działania w przypadku, gdy selekcjoner Urban sięgnie po zawodników z naszej kadry. Na tym to polega. Pierwsza kadra jest celem dla wszystkich chłopaków. My się tylko cieszymy, że zawodnicy, którzy u nas grają, mogą dostać szansę w pierwszej reprezentacji" - oznajmił w dalszej części wywiadu. Pozostaje teraz tylko czekać na listę wybrańców Jana Urbana. Do jej upublicznienia, licząc od dziś, pozostało zaledwie dziesięć dni. Tekstowe relacje na żywo ze spotkań "Biało-Czerwonych" w Interia Sport.

