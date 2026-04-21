Sędzia podpadł Polakom, Marciniak w końcu przemówił. Tak nazwał Słoweńca

Paweł Nowak

Szerokim echem poniósł się mecz Polaków ze Szwecją o awans na zbliżające się mistrzostwa świata. Kadra Jana Urbana uległa 2:3, a szczególnie głośno po meczu było o kiepskim sędziowaniu Slavko Vincicia. Ten swoimi decyzjami podpadł Polakom. Teraz o nim wypowiedział się Szymon Marciniak. Jeden z najlepszych polskich arbitrów wprost zdradził, co uważa o Słoweńcu.

Piłka nożna: Szymon Marciniak wypowiedział się ws. Slavko Vincicia
Slavko Vincić został oceniony przez Szymona Marciniaka

Już jakiś czas temu piłkarska reprezentacja Polski rozegrała baraże o kwalifikację na mistrzostwa świata. W półfinale kadra prowadzona przez Jana Urbana poradziła sobie z Albanią (2:1), natomiast w decydującym starciu lepsi 2:3 okazali się Szwedzi. Tuż po ostatnim gwizdku głośno było nie tylko, co o postawie piłkarzy, lecz również wokół sędziego - Slavko Vincicia.

Słoweniec nie zaliczył najlepszych zawodów i znacznie podpadł polskim kibicom nie sprawdzając chociażby sytuacji, gdy w polu karnym Szwedów kopnięty został Jakub Kamiński. Wokół jego osoby błyskawicznie wybuchła wielka burza. Mimo to arbiter został doceniony przez UEFA i kilka tygodni potem otrzymał do prowadzenia wielki hit Ligi Mistrzów, Bayern Monachium - Real Madryt.

Tam jednak kolejny raz kontrowersji nie zabrakło. Arbiter pokazał drugą żółtą kartkę Eduardo Camavindze za poprowadzenie piłki po odgwizdaniu faulu. Co ciekawe, pojawiały się informacje, jakoby ten... zapomniał, że Francuz już miał na koncie żółty kartonik. O całym zamieszaniu, a szczególnie wokół sędziego kolejny raz było głośno.

Marciniak zabrał głos ws. Vincicia. Oto co o nim uważa

O nim wypowiedział się Szymon Marciniak, jeden z najlepszych polskich sędziów. W rozmowie z Weszło zabrał głos o koledze z fachu. Jak zdradził, publicznie nie ocenia pracy kolegów. Dla niego jednak Vincić to świetny sędzia. 45-latek dodał również odniósł się do sytuacji wspomnianego piłkarza Realu Madryt.

- Nigdy nie oceniam kolegów po fachu publicznie. Slavko Vincić - świetny sędzia, fantastyczny mecz. Widziałem trzy duże nazwiska ze starych czasów, które powiedziały, że jakby grali z Camavingą to by w szatni mu - nie powiem co - że mając żółtą kartkę, dał powód - powiedział.

Polski arbiter w ostatnim czasie jest mniej aktywny i głównie pracuje jako sędzia VAR. W czerwcu i lipcu natomiast będziemy mogli oglądać go na boiskach piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku.

sędzia piłkarski w niebieskim stroju z logotypem UEFA na piersi i mikrofonem przy twarzy, skupiony wzrok skierowany w bok
Slavko Vincić ze SłoweniiMATTHIEU MIRVILLEAFP
dwóch piłkarzy w czerwonych koszulkach z numerami 23 i 9 w emocjonalnej rozmowie z sędzią podczas meczu, jeden z zawodników nosi charakterystyczną ochronną maskę na twarzy
Na zdjęciu sędzia Slavko Vincic, Krzysztof Piątek i Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter
sędzia piłkarski w czarnej koszulce z gwizdkiem w dłoni energicznie gestykuluje podczas meczu
Szymon MarciniakGrzegorz WajdaEast News
Indykpol AZS Olsztyn - PGE GiEK Skra Bełchatów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

