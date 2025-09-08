Sceny po golu Casha, na jaw wychodzą kulisy. Zieliński zaczął się tłumaczyć

To było szczególnie udane zgrupowanie reprezentacji Polski dla Matty'ego Casha. Prawy obrońca dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców - najpierw w starciu z Holandią, a następnie z Finlandią. W sumie, w ostatnich czterech meczach polskiej kadry zawodnik Aston Villi trzy razy wpisywał się na listę strzelców. W czerwcu trafił też do siatki w towarzyskim spotkaniu z Mołdawią.

A mówimy przecież o zawodniku, który zajmuje pozycję nieco bardziej defensywną. Styl gry Casha jest jednak taki, że często pokazuje się w ataku. Jego doświadczenie z gry w Premier League procentuje w reprezentacji Polski. Zyskuje przestrzeń w okolicach szesnastki, by zaraz oddać z pozoru niegroźny strzał z dalszej odległości. Z Holandią przycelował idealnie w okno, a z Finlandią wykorzystał fakt, że nie był kryty.

Bajeczna asysta Piotra Zielińskiego do Roberta Lewandowskiego

Ważnym ogniwem w układance Jana Urbana jest też Piotr Zieliński. Zawodnik Interu Mediolan grał nieco bardziej w głębi pola, ustawiony bardziej na pozycji defensywnego pomocnika. "Zielu" miał jednak zadania bardziej ofensywne, względem znajdującego się obok niego Bartosza Slisza. Zieliński rozpoczynał akcje i nadawał im tempo, jednak pokaz swoich umiejętności dał w akcji bramkowej Roberta Lewandowskiego.

W starciu z Finlandią wicekapitan obdarował kapitana reprezentacji Polski świetnym, wysokim podaniem. Lewandowski nie miał problemu, by opanować futbolówkę i pokonać fińskiego bramkarza.

Wieczór cieszynek reprezentantów Polski. Zieliński tłumaczy się po golu Casha

W trakcie spotkań z Holandią i Finlandią, reprezentanci Polski zaprezentowali kilka ciekawych i efektownych cieszynek. Najpierw Matty Cash, po golu na 1:1 z kadrą "Oranje" zaprezentował celebrację w stylu golfisty. Motyw ten powtórzył po bramce we wczorajszym meczu z Finami.

Po golu prawego obrońcy kibice zobaczyli jeszcze jedną cieszynkę, w której udział wzięli Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Cash usiadł na kolanach obu zawodników, jak na fotelu.

Z kolei Jakub Kamiński postanowił wykonać gwiazdę po swojej bramce na 3:0.

Wróćmy jednak do celebracji gola przez Matty'ego Casha, Piotra Zielińskiego i Nicolę Zalewskiego. Hubert Bugaj z TVP Sport zapytał wicekapitana kadry o genezę tej cieszynki. Pomocnik Interu Mediolan przyznał, że z inicjatywą wyszli Cash oraz Zalewski, którzy potrzebowali jeszcze jednej osoby.

Nicola z Mattym mnie złapali, mówią, potrzebują trzeciego do cieszynki. No to się zgodziłem, tylko nie wiadomo było, kto strzeli gola, ale fajnie, że to trafiło na Matiego

Okazuje się, że Cash prawie zapomniał o tym pomyśle.

- Najpierw zrobił swoją klasyczną cieszynkę, później ja z Nicolą przypomnieliśmy mu, że mieliśmy wykonać tą wspólną i koniec końców po meczu podeszli do mnie i powiedzieli, że tam nie dałem tak rąk (nie skrzyżował, jak Zalewski - red.). Ale fajna fota wyszła, także pamiątka na całe życie - dodał Zieliński.

Następne mecze reprezentacji Polski w październiku. Dziewiątego dnia miesiąca zagramy towarzysko z Nową Zelandią, a trzy dni później z Litwą na wyjeździe.

