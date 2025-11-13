Rywale rozbici, absolutny popis. Włosi szykują się na baraże, kluczowe wieści dla Polski

13 listopada piłkarska reprezentacja Norwegii rozegrała swój przedostatni mecz w ramach fazy grupowej el. MŚ 2026 i rozbiła drużynę Estonii 4:1 po dubletach w wykonaniu Sorlotha oraz Haalanda.

To sprawiło tym samym, że tylko jakaś niespotykana nigdy wcześniej w historii futbolowa katastrofa mogłaby odebrać ekipie ze Skandynawii pierwsze miejsce w tabeli grupy I i udział w mundialu, na którym Norwegowie nie byli widziani aż od 1998 roku.

Sytuacja jest tu nad wyraz oczywista - drudzy jak dotychczas w klasyfikacji Włosi po zagraniu dwóch ostatnich potyczek (z Mołdawią oraz... Norwegami) mogą co najwyżej zrównać się punktami z "Lwami" przy założeniu dwóch wygranych z rzędu, a wówczas decydować będzie bilans bramkowy, który u Norwegów jest nieporównywalnie lepszy i wynosi... +29. "Squadra Azzurra" musiałaby więc postarać się o strzelenie jeszcze co najmniej kilkunastu goli, by dokonać niebywałego zwrotu.

Tym samym można się więc przyzwyczajać do myśli, że Italia trafi do baraży o MŚ, a tam... nie można wciąż wykluczyć tego, że zmierzy się z Polską. Obecnie wydaje się bowiem, że również i "Biało-Czerwoni" zajmą drugą pozycję w swojej grupie.

Na teraz te dwie kadry figurują co prawda w pierwszym koszyku przed losowaniem barażowym, ale w gorszym dla "Orłów" scenariuszu trafiliby oni do koszyka drugiego, w związku z czym potyczka z Włochami w finale jednej ze ścieżek wciąż byłaby możliwa...

Przed Polską dwa ostatnie mecze el. MŚ 2026

Podopieczni Jana Urbana najbliższy mecz rozegrają dokładnie 14 listopada, mierząc się wówczas z Holandią na PGE Narodowym. Trzy dni później zaś czekać ich będzie wyjazdowa potyczka z Maltą. Bezpiecznie byłoby tu uzbierać chociażby... jeden punkt wobec wciąż w teorii goniącej Polaków Finlandii.

