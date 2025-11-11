Rywale Polaków odwiedzą papieża, wszystko tuż przed meczem. Zaskakujące wieści

Powoli do końca zbliżają się europejskie kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata. Podczas listopadowej przerwy na rozgrywki reprezentacyjne poznamy kilka drużyn, które uzyskają awans do mundialu oraz te, które o swoje miejsce będą rywalizować w barażach. Wśród nich może znaleźć się kadra Polski. Zespół prowadzony przez Jana Urbana już w piątek w Warszawie na PGE Narodowym podejmie Holandię, a trzy dni później w poniedziałek zmierzy się na wyjeździe z Maltą, czym zakończy swoje zmagania.

Druga z wymienionych drużyn jest na tę chwilę najsłabszą w całej "polskiej" grupie i nie ma już szans na zajęcie miejsc premiujących dalszą grą. Poza meczem z Polakami czeka ich także rywalizacja w Helsinkach z Finlandią. Co ciekawe, całe zgrupowanie kadry Emilio De Leo odbędzie się w Rzymie.

Przy okazji pobytu we Włoszech cały zespół uda się także do Watykanu, gdzie czeka ich bardzo nietypowe spotkanie. Jak przekazał rzecznik Malta Football Association, kadra zostanie przyjęta na audiencji papieża Leona XIV. Tym samym kadra Malty zapiszę się w historii. Zdaniem maltańskiego "Independent" będzie to pierwsze takie spotkanie narodowej reprezentacji z obecnym papieżem.

Wszystko odbędzie się tuż przed wylotem drużyny do Helsinek, gdzie w piątek 14 listopada zmierzy się z Finlandią.

Papież Leon XIV fanem sportu, oto jego ulubiony zespół

Aktualnie urzędujący papież Leon XIV jest znany ze swojego zainteresowania sportem. Według wielu źródeł amatorsko grał w tenisa. Do tego kibicuje drużynie baseballowej, Chicago White Sox oraz piłkarskiemu gigantowi Serie A, AS Roma. W przeszłości papież spotkał się m.in. z Jannikiem Sinnerem, jednym z najlepszych tenisistów świata.

Sportowców gościli także poprzedni papieże. Jan Paweł II podczas wielokrotnie spotykał się z polskimi piłkarzami, czy specjalnymi delegacjami, jak chociażby Cracovii.

Reprezentacja Polski podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Maltą Beata Zawadzka East News

Teddy Teuma to gwiazda reprezentacji Malty DOMENIC AQUILINA East News

Papież Leon XIV ALBERTO PIZZOLI AFP