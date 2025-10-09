Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rywale Polaków chcieli zmienić nazwę. W kraju wybuchła wielka burza. "Absolutne szaleństwo"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Polska kontra... "Cali Biali" - tak dzisiejsze spotkanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie zapowiadają nasi rywale z Nowej Zelandii. Przydomek "All Whites" przylgnął do nich już na dobre, choć sami jeszcze kilka lat temu rozważali jego zmianę. W kraju rozgorzały wówczas burzliwe dyskusje. W środowisku pojawiały się nawet głosy mówiące o "absolutnym szaleństwie". A to wszystko ze względu na szeroko pojętą inkluzywność.

Robert Lewandowski i spółka zagrają dziś z Nową Zelandią
Robert Lewandowski i spółka zagrają dziś z Nową ZelandiąJONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT / PHOTOSPORT / Photosport via AFP / Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Zacznijmy jednak od podstaw. Dlaczego Nowozelandczycy sami okrzyknęli się mianem "All Whites"? Bo jak w przypadku naszej drużyny narodowej nazwa "Biało-Czerwoni" jawi się jako do bólu naturalna, tak tutaj, na pierwszy rzut oka, wybór wydaje się - delikatnie mówiąc - nieoczywisty.

Historia ta sięga eliminacji do mundialu w 1982 roku. Reprezentacyjnym strojem kadry Nowej Zelandii były wówczas białe getry, czarne spodenki i białe koszulki. W wyjazdowym meczu z Tajwanem drużyna z Oceanii zagrała jednak... cała na biało - "all white". A że tamte kwalifikacje były historyczne i zakończyły się pierwszym awansem Nowej Zelandii na mundial, nowy pseudonim okazał się bardzo chwytliwy i został z tamtejszymi piłkarzami już na dobre.

Wpisuje się on zresztą w nowozelandzki sznyt, który towarzyszy nazewnictwu drużyn sportowych. Słynni na całym świecie rugbiści z Antypodów to wszak "All Blacks", reprezentacja krykieta to "Black Caps", a "Tall Blacks" to już przydomek koszykarzy. Sęk w tym, że dominuje tu głównie kolor czarny. A biel w nazwie piłkarskiej drużyny z czasem stała się niewygodnym tematem...

"All Whites" mogli zmienić nazwę. Przez Nową Zelandię przetoczyła się dyskusja

O sprawie zrobiło się głośno w 2021 roku, gdy media zaczęły masowo informować o tym, że nazwa "All Whites" może wyjść z użycia i zostać zastąpiona nowym określeniem. O stanowisko w tej sprawie była rzecz jasna pytana nowozelandzka federacja, która nie potwierdzała tych pogłosek wprost, ale przyznała, że prowadzone są działania mające na celu troskę o inkluzywność. A temat był delikatny przez wzgląd na troskę o kwestię Maorysów.

- Podobnie jak wiele innych organizacji krajowych, Nowozelandzka Federacja Piłkarska podąża drogą integracji kulturowej. (...) W ramach naszego projektu ogłoszonego w zeszłym roku, współpracujemy z interesariuszami ze świata piłki, ale także z osobami spoza futbolu, analizując wszystkie obszary organizacji, aby upewnić się, że będą one gotowe do realizacji celów w 2021 roku i w kolejnych latach. Jest jeszcze za wcześnie, by mówić o jakichkolwiek rezultatach, ale jest to ważny element naszej pracy - informowały w oficjalnych oświadczeniach władze nowozelandzkiego związku.

Ta sprawa wywołała burzliwe dyskusje oraz rozłam w kraju. I to dosłownie. - "Nowa Zelandia podzielona zmianą nazwy All Whites" - pisał lokalny oddział portalu "Yahoo Sports".

Względem nagłośnionego pomysłu niezwykle krytycznie wypowiadał się jeden z najlepszych piłkarzy historii Nowej Zelandii - Wynton Rufer, dumny ze swojego maoryskiego pochodzenia członek drużyny, która wystąpiła na wspomnianym mundialu w 1982 roku.

To bardzo szczególna nazwa dla każdego piłkarza, który wystąpił w drużynie narodowej. Marka "All Blacks" jest ikoniczna, a w tym przypadku jest dokładnie tak samo. To absolutne szaleństwo, że coś takiego się dzieje i ktokolwiek zadaje sobie w tej kwestii w ogóle jakiekolwiek pytania. To niesamowite
mówił

Nie brakowało jednak także głosów opowiadających się za zmianami.

- To, że coś obowiązywało przez około 40 lat, nie oznacza, że było to właściwe. Powinniśmy odbyć tę dyskusję o inkluzywności. Nazwa nie powinna mieć jakichkolwiek negatywnych konotacji - stwierdził Ryan Nelsen, były kapitan reprezentacji.

Ostatecznie jednak wszystko zostało po staremu. I "Biało-Czerwoni" zagrają dziś w Chorzowie z "Całymi Białymi".

Zobacz również:

Robert Lewandowski i Kamil Grosicki
Reprezentacja

Grosicki musiał się tłumaczyć, poszło o Lewandowskiego. Ujawnił całą prawdę

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Kto zagra w meczu z Nową Zelandią? Jan Urban będzie musiał podjąć kluczowe decyzjePolsat Sport
Mężczyzna w sportowej bluzie reprezentacji Polski siedzi przy mikrofonie na tle ścianki sponsorskiej, uśmiecha się podczas konferencji prasowej.
Robert LewandowskiJarek PraszkiewiczPAP
Po lewej stronie starszy mężczyzna w okularach i białej koszuli trzymający kartkę, w tle stadion piłkarski. Po prawej młodszy mężczyzna w białej koszulce z nadrukiem i podpisem, z poważnym wyrazem twarzy, rozmyte tło stadionowe.
Jan Urban i Robert LewandowskiMarcin GolbaAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja