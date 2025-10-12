Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rośnie presja na Urbana. Niespodziewany komunikat tuż przed meczem z Litwą

Łukasz Żurek

Brak powołania do drużyny narodowej dla Oskara Pietuszewskiego kibice i część ekspertów przyjęli z rozczarowaniem. Selekcjoner Jan Urban spokojnie tłumaczy, że to jeszcze nie ten moment. Tymczasem CIES Football Observatory publikuje ranking najlepszych piłkarzy świata, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia. Pomocnik Jagiellonii Białystok widnieje w zestawieniu na bardzo wysokiej, czwartej lokacie.

Jan Urban
Jan UrbanWojtek RadwańskiAFP

Po towarzyskim starciu z Nową Zelandią (1:0) wybrańcy Jana Urbana sposobią się do eliminacyjnej potyczki z Litwą w Kownie (niedziela, 20:45). Na zgrupowanie kadry - wbrew oczekiwaniom kibiców i części ekspertów - nie został zaproszony Oskar Pietuszewski. W komentarzach obserwatorów dominowała konsternacja.

- Oskar był w kręgu obserwowanych - zapewnił selekcjoner w trakcie konferencji prasowej. - Mówiłem przy innej okazji, że podziwiam go i jestem pod wrażeniem jego postawy w lidze. Nie zmierzam zmieniać zdania w tym temacie. Pokazuje bardzo dojrzałą grę. Pozostaje kwestią dyskusji, czy już teraz powinien otrzymać szansę.

- Na pewno nie dzieje mu się krzywda, że gra w Jagiellonii i w młodzieżówce. Moim zdaniem to nie jest ten moment, dlatego nie został powołany. Piłkarzy trzeba wprowadzać do zespołu dość spokojnie - dodał Urban.

Pietuszewski w gronie najlepszych piłkarzy świata. Urban i Lewandowski mówią jednym głosem

Pietuszewski rozegrał w piątek mecz z Czarnogórą w el. ME U-21. Zdobył bramkę, ustalając rezultat spotkania na 2:0. Znów zebrał znakomite recenzje za grę.

Z trybun spotkanie w Katowicach obserwował Robert Lewandowski. On również studzi gorące nastroje. Uważa, że powołanie do kadry A to w przypadku 17-latka kwestia czasu.

- W dzisiejszych realiach jest duże ciśnienie na młodych zawodników. Ale czasami lepiej poczekać i mieć z tego więcej korzyści. Jeśli są już tacy, którzy prezentują wysoki poziom, to prędzej czy później trafią do pierwszej reprezentacji - tłumaczy "Lewy".

      DJB: Kiedy Oskar Pietuszewski powinien zadebiutować w reprezentacji Polski? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
      Zawodnik w żółto-czerwonym stroju kopie piłkę podczas meczu piłki nożnej, obok niego kilku zawodników w zielonych strojach, a w tle widać trybuny z kibicami.
      Oskar Pietuszewski Mateusz BireckiAFP
      Młody piłkarz w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi logotypami sponsorów stoi na tle trybun stadionu.
      Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP
      Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym garniturze gestykuluje energicznie na zielonym boisku piłkarskim, w tle rozmazana widownia oraz reklamy przy linii bocznej.
      Jn UrbanGrzegorz Wajda/REPORTER East News

