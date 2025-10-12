Rośnie presja na Urbana. Niespodziewany komunikat tuż przed meczem z Litwą

Po towarzyskim starciu z Nową Zelandią (1:0) wybrańcy Jana Urbana sposobią się do eliminacyjnej potyczki z Litwą w Kownie (niedziela, 20:45). Na zgrupowanie kadry - wbrew oczekiwaniom kibiców i części ekspertów - nie został zaproszony Oskar Pietuszewski. W komentarzach obserwatorów dominowała konsternacja.

- Oskar był w kręgu obserwowanych - zapewnił selekcjoner w trakcie konferencji prasowej. - Mówiłem przy innej okazji, że podziwiam go i jestem pod wrażeniem jego postawy w lidze. Nie zmierzam zmieniać zdania w tym temacie. Pokazuje bardzo dojrzałą grę. Pozostaje kwestią dyskusji, czy już teraz powinien otrzymać szansę.

- Na pewno nie dzieje mu się krzywda, że gra w Jagiellonii i w młodzieżówce. Moim zdaniem to nie jest ten moment, dlatego nie został powołany. Piłkarzy trzeba wprowadzać do zespołu dość spokojnie - dodał Urban.

Pietuszewski w gronie najlepszych piłkarzy świata. Urban i Lewandowski mówią jednym głosem

Pietuszewski rozegrał w piątek mecz z Czarnogórą w el. ME U-21. Zdobył bramkę, ustalając rezultat spotkania na 2:0. Znów zebrał znakomite recenzje za grę.

Z trybun spotkanie w Katowicach obserwował Robert Lewandowski. On również studzi gorące nastroje. Uważa, że powołanie do kadry A to w przypadku 17-latka kwestia czasu.

- W dzisiejszych realiach jest duże ciśnienie na młodych zawodników. Ale czasami lepiej poczekać i mieć z tego więcej korzyści. Jeśli są już tacy, którzy prezentują wysoki poziom, to prędzej czy później trafią do pierwszej reprezentacji - tłumaczy "Lewy".

Tymczasem już teraz CIES Football Observatory umieszcza Pietuszewskiego na liście najlepszych piłkarzy świata do lat 18. Polak figuruje w rejestrze na czwartej pozycji. Wyprzedzają go tylko Konstantinos Karetsas (RKC Genk), Ibrahim Mbaye (PSG) i Gilberto Mora (Club Tijuana).

W bieżącym sezonie nastolatek zaliczył w barwach "Jagi" 17 spotkań, zdobył dwie bramki i dołożył do tego dwie asysty. Na znacznie okazalszy bilans zapracował w reprezentacji Polski U-21. Z białym orłem na piersi strzelił cztery gole w trzech występach.

