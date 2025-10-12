Rośnie presja na Urbana. Niespodziewany komunikat tuż przed meczem z Litwą
Brak powołania do drużyny narodowej dla Oskara Pietuszewskiego kibice i część ekspertów przyjęli z rozczarowaniem. Selekcjoner Jan Urban spokojnie tłumaczy, że to jeszcze nie ten moment. Tymczasem CIES Football Observatory publikuje ranking najlepszych piłkarzy świata, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia. Pomocnik Jagiellonii Białystok widnieje w zestawieniu na bardzo wysokiej, czwartej lokacie.
Po towarzyskim starciu z Nową Zelandią (1:0) wybrańcy Jana Urbana sposobią się do eliminacyjnej potyczki z Litwą w Kownie (niedziela, 20:45). Na zgrupowanie kadry - wbrew oczekiwaniom kibiców i części ekspertów - nie został zaproszony Oskar Pietuszewski. W komentarzach obserwatorów dominowała konsternacja.
- Oskar był w kręgu obserwowanych - zapewnił selekcjoner w trakcie konferencji prasowej. - Mówiłem przy innej okazji, że podziwiam go i jestem pod wrażeniem jego postawy w lidze. Nie zmierzam zmieniać zdania w tym temacie. Pokazuje bardzo dojrzałą grę. Pozostaje kwestią dyskusji, czy już teraz powinien otrzymać szansę.
- Na pewno nie dzieje mu się krzywda, że gra w Jagiellonii i w młodzieżówce. Moim zdaniem to nie jest ten moment, dlatego nie został powołany. Piłkarzy trzeba wprowadzać do zespołu dość spokojnie - dodał Urban.
Pietuszewski w gronie najlepszych piłkarzy świata. Urban i Lewandowski mówią jednym głosem
Pietuszewski rozegrał w piątek mecz z Czarnogórą w el. ME U-21. Zdobył bramkę, ustalając rezultat spotkania na 2:0. Znów zebrał znakomite recenzje za grę.
Z trybun spotkanie w Katowicach obserwował Robert Lewandowski. On również studzi gorące nastroje. Uważa, że powołanie do kadry A to w przypadku 17-latka kwestia czasu.
- W dzisiejszych realiach jest duże ciśnienie na młodych zawodników. Ale czasami lepiej poczekać i mieć z tego więcej korzyści. Jeśli są już tacy, którzy prezentują wysoki poziom, to prędzej czy później trafią do pierwszej reprezentacji - tłumaczy "Lewy".
Tymczasem już teraz CIES Football Observatory umieszcza Pietuszewskiego na liście najlepszych piłkarzy świata do lat 18. Polak figuruje w rejestrze na czwartej pozycji. Wyprzedzają go tylko Konstantinos Karetsas (RKC Genk), Ibrahim Mbaye (PSG) i Gilberto Mora (Club Tijuana).
W bieżącym sezonie nastolatek zaliczył w barwach "Jagi" 17 spotkań, zdobył dwie bramki i dołożył do tego dwie asysty. Na znacznie okazalszy bilans zapracował w reprezentacji Polski U-21. Z białym orłem na piersi strzelił cztery gole w trzech występach.