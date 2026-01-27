Reprezentacja Polski, której selekcjonerem aktualnie jest Jan Urban, już w marcu rozegra baraże o awans do mistrzostw świata. Pierwszym z przeciwników będzie Albania. Jeżeli potyczka w Warszawie zakończy się zwycięstwem, to bój o awans na mundial "biało-czerwoni" rozegrają na wyjeździe ze Szwecją lub Ukrainą.

Gdyby marcowa kampania okazała się udaną, to reprezentacja Polski pojechałaby na trzeci mundial z rzędu. W 2018 roku w Rosji pod wodzą Adama Nawałki zakończyło się na fazie grupowej i zdecydowanych porażkach z Senegalem oraz Kolumbią. Jedyny triumf "biało-czerwoni" odnieśli w meczu z Japonią, który po latach pamiętamy głównie ze względu na absurdalną końcówkę.

Cztery lata temu po raz pierwszy od 1986 roku Polakom udało się wyjść z grupy. Prowadzona przez Czesława Michniewicza kadra na początek zmagań bezbramkowo zremisowała z Meksykiem, a kilka dni później wygrała 2:0 z Arabią Saudyjską. Porażka z Argentyną, czyli aktualnym mistrzem świata, nie pozbawiło Polaków awansu do fazy pucharowej. Tam zbyt mocna okazała się Francja. Michniewicz w trakcie turnieju był krytykowany za styl gry naszej reprezentacji. Ujawniona tuż po turnieju "afera premiowa" spowodowała, że Michniewicz pożegnał się z pracą w reprezentacji.

Michniewicz po latach ujawnia. Dostał propozycję prosto z Rosji

Michniewicz był gościem Grzegorza Krychowiaka w jego podcaście emitowanym na łamach RMF FM. Były selekcjoner w rozmowie z dawnym podopiecznym odniósł się do wielu kwestii związanych z udziałem Polaków na mundialu w Katarze.

W pewnym momencie Michniewicz zdecydował się opowiedzieć o historii, która przydarzyła mu się niedługo przed objęciem posady selekcjonera reprezentacji Polski. Mianowicie, niedługo po rozstaniu z Legią Warszawa w październiku 2021 roku z Michniewiczem skontaktował się przedstawiciel rosyjskiego FK Krasnodar. Jak zdradził były selekcjoner, był on obok Daniela Farke'a głównymi kandydatami do objęcia posady trenera tej drużyny.

- Domyślasz, kto mógł do mnie dzwonić z Krasnodaru. Mówił to też dyrektor Krasnodaru, że słuchaj, po reprezentacji masz tu drogę otwartą. Mówiłem mu, że przecież u was będzie wojna, a on: nie, nie będzie wojny - opowiadał Michniewicz w rozmowie z Krychowiakiem.

Zawodnikiem FK Krasnodar w tamtym momencie był właśnie Krychowiak. Były reprezentant Polski zgodził się ze słowami Michniewicza, przyznając, że również słyszał takie zapewnienia ze strony Rosjan. "Zapraszamy na pierwszy mecz, przyjedź, jest bezpiecznie. Zobaczysz bazę" - usłyszał Michniewicz od osoby blisko związanej z FK Krasnodar.

Michniewicz ostatecznie zastąpił Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera polskiej kadry. Po zakończeniu współpracy z PZPN zdecydował się na zdecydowanie bardziej egzotyczne kierunku, przyjmując oferty saudyjskiego Abha Club oraz algierskiego AS FAR Rabat. Od października 2024 roku Michniewicz pozostaje bez pracodawcy.

