To właśnie u boku między innymi Quebonafide Krychowiak postanowił po raz ostatni wybiec na murawę w oficjalnym spotkaniu piłkarskim. Łącznie na światowych stadionach spędził on aż 16 lat, reprezentując barwy takich gigantów jak: Bordeaux, Stade Reims, Sevilla, PSG czy West Brom. Na jego koncie uzbierało się blisko 520 spotkań klubowych, w których to zanotował 61 goli oraz 36 asyst.

Dodatkowo Krychowiak aż 100 razy wybiegał na murawę z orzełkiem na piersi, a kibice z kraju nad Wisłą z pewnością na zawsze zapamiętają jego legendarne już występy podczas takich imprez jak Euro 2016.

Krychowiak podziękował byłym klubom. Ten szczegół zwrócił uwagę Rosjan

Naturalnym było, że koniec kariery tak wybitnego piłkarza będzie wydarzeniem, które wykroczy poza ramy naszego kraju. Tak też się stało, bowiem o swego rodzaju "pożegnanie" Grzegorza Krychowiaka pokusili się dziennikarze rosyjskiego portalu "sports.ru".

Przypomnieli oni, że podczas swojej bogatej kariery Krychowiak reprezentował między innymi barwy Lokomotiwu Moskwa oraz Krasnodaru. To również oni zauważyli dość interesujący szczegół, który wśród rosyjskich kibiców wspomnianych ekim mógł wzbudzić swego rodzaju niesmak.

"Piłkarz podziękował klubom, w których grał. W chwili pisania tego tekstu Polak opublikował zdjęcia w strojach: Bordeaux, Nantes, Reims, Sevilli, PSG i West Bromwich Albion. Czterdzieści minut później opublikował swoje zdjęcie w stroju Lokomotivu, a kwadrans później w stroju Krasnodaru. Podziękował klubom francuskim, angielskim i hiszpańskim, pisząc >>dziękuję<< w ich językach, a drużynom rosyjskim po prostu opublikował zdjęcie" - pisali rosyjscy dziennikarze.

O ile w barwach Krasnodaru Krychowiak nie święcił zbyt dużych sukcesów, o tyle warto przypomnieć, że z Lokomotiwem Moskwa dwukrotnie sięgnął po puchar kraju (2019, 2021), a także stał się triumfatorem Superpucharu Rosji (2019/2020).

