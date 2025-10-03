Rosjanie grzmią o bezprawiu. Zaczęło się od Polski. Niebywałe, czego się domagają

Gdy w 2022 roku doszło do pełnoskalowego ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę, reprezentacja Polski szykowała się właśnie do półfinałowego meczu z Rosją w walce o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Wobec zaistniałej sytuacji stanowisko naszych piłkarzy i całej federacji było jednak jasne: "Nie wyjdziemy na boisko z Rosjanami".

Za głosem Polaków poszli potem Czesi i Szwedzi, którzy mogli trafić na Rosję w ewentualnym finale. Tak rozpoczęła się wolta, która poskutkowała szybkim wykluczeniem "Sbornej" z międzynarodowej rywalizacji pod egidą UEFA oraz FIFA. Moskwa jednak wciąż jest oburzona tym, jak została potraktowana ich reprezentacja. Tamtejszy związek chce wrócić do gry już na najbliższym, przyszłorocznym mundialu. A że Rosjanie nie wystartowali w eliminacjach, mają w tej sprawie wyjątkowo chytry plan. Chcą otrzymać "dziką kartę".

Na Ukrainie wciąż giną ludzie. A Rosjanie chcą dzikiej karty na MŚ 2026

Temat ewentualnej dzikiej karty dla Rosjan pojawił się w przestrzeni publicznej już w marcu tego roku. Podnosił go na łamach mediów prezes tamtejszej federacji Aleksandr Diukow. - Dzika karta na mistrzostwa świata... Czy to możliwe? Teoretycznie tak. W praktyce jest to trudne do zrealizowania. Jeśli zapadnie decyzja o powrocie reprezentacji, mam nadzieję, że uda nam się dojść do porozumienia. Wierzę, że moment powrotu jest coraz bliżej każdego dnia. Najprawdopodobniej nie stanie się to jutro, ale spodziewamy się, że decyzja ta zostanie podjęta w ciągu roku - mówił.

Sprawa wówczas szybko ucichła, ale Rosja nie poddaje się w swoich próbach lobbingu. Ich kolejną odsłoną są słowa, które sekretarz generalny rosyjskiego związku Maksim Mitrofanow wypowiedział w rozmowie z portalem "RB Sport".

Rozmowa ta odbyła się - jak czytamy - po zapowiadanym na koniec września spotkaniu sekretarzy generalnych federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA. Maksim Mitrofanow stwierdził, że według jego informacji liczba krajów, które popierają zniesienie rosyjskiej banicji i zgodzą się na rywalizację z tamtejszą kadrą wciąż rośnie. Narzeka przy tym na to, że decyzję o zawieszeniu Rosji podjął Komitet Wykonawczy UEFA, a nie wszyscy członkowie w ramach głosowania, bo wówczas werdykt mógłby nie być tak jednoznaczny.

- Wiele krajów zmienia swoje stanowiska. Podczas gdy w 2022 roku spora część była bardzo ostrożna, teraz - jak wynika z moich rozmów z innymi federacjami - widzę, że wiele z nich rozważa możliwość zarówno przyjęcia Rosji, jak i gry z Rosją - stwierdził Mitrofanow.

I wprost odniósł się do możliwości otrzymania przez Rosję dzikiej karty, umożliwiającej im występ na przyszłorocznym mundialu, de facto domagając się jej w ramach "gestu pojednania".

Myślę, że to byłoby wspaniale. Jest mnóstwo argumentów przemawiających za tym, żeby tak się stało. Uważamy, że nasze zawieszenie było bezprawne. Drużynie odmówiono możliwości awansu poprzez grę. Dlaczego nie pozwolić więc na taki ruch w geście pojednania? Byłoby to oczywiście całkowicie sprawiedliwe, choć rozumiemy, że najprawdopodobniej do tego nie dojdzie

