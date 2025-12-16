Rosja o krok od Polski, a tu kolejna wiadomość dla Moskwy. Jest potwierdzenie

W wyniku zbrojnego, pełnoskalowego ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę w lutym 2022 roku reprezentacja Rosji oraz tamtejsze kluby zostały zawieszone w świecie międzynarodowego futbolu, nie mogąc występować w rozgrywkach pod egidą UEFA oraz FIFA.

"Sborna" regularnie rozgrywa jednak towarzyskie mecze międzypaństwowe, które to mają wpływ na jej pozycję w rankingu FIFA, gdzie wciąż jest niezmiennie klasyfikowana.

Podczas listopadowej przerwy reprezentacyjnej Rosjanie zremisowali 1:1 z Peru oraz przegrali 0:2 z Chile, co przyjęte zostało w ich ojczyźnie w atmosferze oburzenia i przyczyniło się do spadku we wspomnianym rankingu FIFA.

Skorzystała na tym między innymi reprezentacja Polski, która po remisie z Holandią i wyjazdowym zwycięstwie z Maltą wskoczyła na 31. lokatę. "Sborna" wciąż czai się jednak za naszymi plecami, zajmując 33. miejsce. Oddziela nas tylko Walia. A Rosjanie planują już kolejne, przyszłoroczne mecze.

Kolejny rywal rozważa grę z Rosją. Komunikat poszedł w świat

W Rosji głośno mówi się o tym, że jedną z kolejnych drużyn, która stanie naprzeciw podopiecznych trenera Walerija Karpina, może być reprezentacja Republiki Południowej Afryki.

Co więcej, tamtejsze media skontaktowały się już z prezesem federacji piłkarskiej z RPA, który wprost odniósł się do tych pogłosek.

- Mecz towarzyski z reprezentacją Rosji jest możliwy w przyszłym roku; jesteśmy otwarci na pomysł rozegrania tego meczu. Sytuację komplikuje jednak fakt, że reprezentacja RPA najpierw zagra na Pucharze Narodów Afryki, a potem w czerwcu pojedziemy na Mistrzostwa Świata. Reprezentacja jest obecnie przeciążona meczami, dlatego zapytam sztab szkoleniowy i zawodników, co o tym myślą i czy są gotowi na mecz towarzyski z Rosją - powiedział Danny Jordan. I dodał:

Nie otrzymaliśmy żadnych ofert gry od RFU i nie było żadnych rozmów. Ale powtórzę jeszcze raz: ten mecz jest możliwy i musimy go omówić z reprezentacją

Wszedł do reprezentacji z futryną. "Autorski pomysł Urbana". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Reprezentanci Rosji OLGA MALTSEVA / AFP AFP

Reprezentacja Rosji Olga Maltseva AFP