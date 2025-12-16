Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosja o krok od Polski, a tu kolejna wiadomość dla Moskwy. Jest potwierdzenie

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Rosja - wobec toczącej się wojny na Ukrainie - wciąż pozostaje piłkarskim banitą, nie mogąc rywalizować w oficjalnych rozgrywkach organizowanych przez UEFA i FIFA. Mimo to tamtejsza reprezentacja, znajdująca się w rankingu FIFA o krok od Polski, raz za razem rozgrywa międzynarodowe spotkania. W Moskwie już mówi się o kolejnych możliwych ruchach i właśnie nadeszło potwierdzenie co do możliwości ich realizacji.

Z lewej strony wyświetlona duża rosyjska flaga na stadionowym telebimie, poniżej widoczny tłum ludzi. Z prawej strony mężczyzna w ciemnej kurtce, z rękami przy twarzy, na tle nieostrego stadionu.
Reprezentacja Rosji i jej selekcjoner Walerij Karpin szukają kolejnych rywaliNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Mike Kireev / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

W wyniku zbrojnego, pełnoskalowego ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę w lutym 2022 roku reprezentacja Rosji oraz tamtejsze kluby zostały zawieszone w świecie międzynarodowego futbolu, nie mogąc występować w rozgrywkach pod egidą UEFA oraz FIFA.

"Sborna" regularnie rozgrywa jednak towarzyskie mecze międzypaństwowe, które to mają wpływ na jej pozycję w rankingu FIFA, gdzie wciąż jest niezmiennie klasyfikowana.

Zobacz również:

Maciej Rybus w barwach reprezentacji Polski
Sportowe życie

Komunikat ws. Polski i Rosji. A jednak, Maciej Rybus wprost ogłasza

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Podczas listopadowej przerwy reprezentacyjnej Rosjanie zremisowali 1:1 z Peru oraz przegrali 0:2 z Chile, co przyjęte zostało w ich ojczyźnie w atmosferze oburzenia i przyczyniło się do spadku we wspomnianym rankingu FIFA.

    Skorzystała na tym między innymi reprezentacja Polski, która po remisie z Holandią i wyjazdowym zwycięstwie z Maltą wskoczyła na 31. lokatę. "Sborna" wciąż czai się jednak za naszymi plecami, zajmując 33. miejsce. Oddziela nas tylko Walia. A Rosjanie planują już kolejne, przyszłoroczne mecze.

    Kolejny rywal rozważa grę z Rosją. Komunikat poszedł w świat

    W Rosji głośno mówi się o tym, że jedną z kolejnych drużyn, która stanie naprzeciw podopiecznych trenera Walerija Karpina, może być reprezentacja Republiki Południowej Afryki.

    Co więcej, tamtejsze media skontaktowały się już z prezesem federacji piłkarskiej z RPA, który wprost odniósł się do tych pogłosek.

    - Mecz towarzyski z reprezentacją Rosji jest możliwy w przyszłym roku; jesteśmy otwarci na pomysł rozegrania tego meczu. Sytuację komplikuje jednak fakt, że reprezentacja RPA najpierw zagra na Pucharze Narodów Afryki, a potem w czerwcu pojedziemy na Mistrzostwa Świata. Reprezentacja jest obecnie przeciążona meczami, dlatego zapytam sztab szkoleniowy i zawodników, co o tym myślą i czy są gotowi na mecz towarzyski z Rosją - powiedział Danny Jordan. I dodał:

    Nie otrzymaliśmy żadnych ofert gry od RFU i nie było żadnych rozmów. Ale powtórzę jeszcze raz: ten mecz jest możliwy i musimy go omówić z reprezentacją

    Zobacz również:

    Mirra Andriejewa nie otrzymała nagrody WTA, na co reagują rosyjskie media
    Tenis

    Rosjanie wściekli po komunikacie WTA, szybko wyprowadzili kontratak. Padły mocne zarzuty

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Wszedł do reprezentacji z futryną. "Autorski pomysł Urbana". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Reprezentanci Rosji
    Reprezentanci RosjiOLGA MALTSEVA / AFPAFP
    Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach świętuje wspólnie zdobycie gola na murawie stadionu, w tle widoczni są inni gracze oraz fragment trybun.
    Reprezentacja RosjiOlga MaltsevaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja