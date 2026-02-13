Rosja jednak w odwrocie. Komunikat dotarł pod Kreml. Zaczęło się od Polski

- Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści - deklarował niedawno w podcaście "The World" szef FIFA Gianni Infantino, pytany o ewentualne przywrócenie Rosji na europejskie salony i zniesienie nałożonej na nich banicji.

Te słowa odebrane zostały w Rosji jako zapowiedź wielkiego triumfu. Jak ustalały potem tamtejsze media, miałby on zostać oficjalnie odtrąbiony już w kwietniu, podczas kongresu FIFA, który odbędzie się w Vancouver.

Szef UEFA wciąż o Rosjanach. "Stanowisko jasne i niezmienne"

Teraz Rosjanie są jednak w odwrocie i muszą jednak wstrzymać swoją radość. Wszystko ze względu na otwartą deklarację zwierzchnika UEFA Aleksandra Ceferina. Komunikat, który wygłosił, dotarł już pod Kreml. Słowa Słoweńca cytuje bowiem rosyjska agencja TASS.

- Stanowisko UEFA jest jasne i niezmienne, ale monitorujemy wszystko każdego dnia. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Świat zmienia się bardzo szybko - ogłosił Aleksander Ceferin podczas kongresu UEFA w Brukseli.

A redakcja TASS podkreśla, że wedle wcześniejszych deklaracji prezydenta UEFA, rosyjska reprezentacja i tamtejsze kluby nie wrócą do gry pod egidą europejskiej federacji przed zakończeniem wojny, którą sami nazywają "specjalną operacją wojskową".

Aleksander Ceferin odniósł się także wprost do słów Gianniego Infantino, lecz na dobrą sprawę nie chciał zabierać głosów w sprawie deklaracji, która w nich padła. - Nie chcę komentować jego słów. Sprawdziłem, co powiedział. Nie sądzę, żeby ta historia była aż tak poważna. Mówił o młodzieży i dzieciach. Wielokrotnie wyrażałem nasze stanowisko - podkreślił pochodzący ze Słowenii szef UEFA.

W Brukseli 58-latek poinformował także, że kolejny doroczny kongres odbędzie się już za niespełna 3 tygodnie - 4 marca 2027 roku w Astanie.

Przypomnijmy, że gdy w 2022 roku doszło do pełnoskalowego ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę, reprezentacja Polski szykowała się właśnie do półfinałowego meczu z Rosją w walce o awans na mistrzostwa świata w Katarze.

Wobec zaistniałej sytuacji stanowisko naszych piłkarzy i całej federacji było jednak jasne: "Nie wyjdziemy na boisko z Rosjanami". Za głosem Polaków poszli potem Czesi i Szwedzi, którzy mogli trafić na Rosję w ewentualnym finale. Tak rozpoczęła się wolta, która poskutkowała szybkim wykluczeniem "Sbornej" z międzynarodowej rywalizacji pod egidą UEFA oraz FIFA.

Słowa Gianniego Infantino dawały Rosji nadzieję na powrót na piłkarskie salony Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Mladen ANTONOV / AFP AFP

Aleksander Ceferin Giuseppe Maffia AFP

Prezes PKOl-u zaatakował ministra sportu ws. flagi. Kamera uchwyciła całą prawdę Polsat Sport