Skład pierwszej na danym zgrupowaniu konferencji prasowej zawsze jest ten sam - w sali pojawia się selekcjoner oraz kapitan. Czwartkowe spotkanie z mediami zaczęło się po godzinie 17:00. Najpierw zadano pytania Robertowi Lewandowskiemu, później Janowi Urbanowi.

"RL9" był pytany o kilka kwestii, przede wszystkim o przyszłość w kadrze narodowej. Czy zostanie do EURO 2028? - To będzie zależało od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało. Nie mam konkretnej daty. Może za jakiś czas będę wiedział więcej. Na dziś ciężko mi powiedzieć. Nie mam nic zaplanowanego ani nic więcej w tym temacie nie wiem - uciął.

Padł także temat przyszłości klubowej. Wciąż nie znamy jego nowego pracodawcy po opuszczeniu Barcelony. - Jest kilka czynników. Nie da się powiedzieć, że jeden będzie decydował, czy to pójdzie w lewo czy prawo. Mogą się pojawić nowe czynniki, na które jeszcze nie znam odpowiedzi. To nie jest temat zero-jedynkowy. Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało. W moim wieku trudno planować do przodu. Dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze - zaznaczył.

Temat finansowy będzie jednym z czynników (ws. transferu - red.), ale nie najważniejszym. Jest wiele rzeczy, to co ja będę czuł w środku, taki feeling, jaka jest drużyna, jaki jest plan (klubu - red.), mógłbym tych czynników wypisać z dziesięć. Trzeba będzie sobie wypisać plusy i minusy i podjąć decyzję. Zawsze staram się słuchać sumienia i tego, co mi serce podpowiada, gdzie mogę się czuć najlepiej. Chyba tak samo będzie w tym przypadku

Podkreślił, że jego ostatnie dni w Barcelonie były bardzo emocjonalne. Teraz powraca na zgrupowanie, gdzie czeka go więcej sportowej rutyny.

Napastnik przyznał, że dwa z rzędu sparingi to dobra okazja, by reprezentacja wyjechała poza Warszawę. - To ciekawe dla kibica - podkreślił. Niedzielny mecz odbędzie się we Wrocławiu. Środowy z Nigerią już akurat na PGE Narodowym w stolicy.

Nie zabrakło przestrzeni na wspomnienie o Jacku Magierze. - To okazja, by pożegnać go jeszcze raz w meczu reprezentacji. Przed meczem ze Szwecją rozmawialiśmy na spacerze, wcześniej na zgrupowaniu w Katowicach dosiadłem się do niego. Rozmawialiśmy na różne tematy. Człowiek sobie zdaje sprawę, że w życiu nie zawsze idzie tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Ta śmierć była szokiem. Trener jeszcze niedawno był z nami, teraz go nie ma. To zawsze ciężkie, szczególnie dla rodziny. Sam byłem młodym chłopakiem gdy straciłem ojca, więc wiem, co to oznacza dla żony i dzieciaków. Tego wsparcia potrzebowali. Teraz będzie bardzo dobra okazja, by pożegnać go na stadionie, czyli tam, gdzie trener jako piłkarz spędził najwięcej czasu. To będzie dla całej rodziny okazja do takiego piłkarskiego pożegnania - powiedział 37-latek.

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News





Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. Tak cieszyli się Anglicy po wielkim finale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport