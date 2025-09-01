Najwytrwalsi kibice czekali około pięć godzin od momentu, gdy o 10 rano pojawili się pod katowickim hotelem Monopol. Od tego czasu powoli na zgrupowanie przed meczami z Holandią (4 września, Rotterdam) i Finlandią (7 września, Chorzów) zjeżdżali się reprezentanci Polski. Patrząc po okazałym tłumie i trzymanych w dłoniach koszulkach, wyczekiwanie dotyczyło zwłaszcza Roberta Lewandowskiego, który po krótkiej przerwie wrócił do kadry.

Nowy-stary kapitan reprezentacji pojawił się w tym miejscu dopiero popołudniu. Podjechał czarnym mercedesem, a prosto z niego skierował się do kibiców niemal wiwatujących na jego cześć. Jeśli ktoś miał wątpliwości, jak jest odbierany przez fanów - szybko zorientować się mógł, że niemal ikonicznie.

Z Lewandowskiego bił pozytywny nastrój. Nie tylko rozdawał autografy do momentu, gdy każdy dostał swój, nie tylko chętnie pozował do zdjeć, ale też zagadywał do kibiców. Tych młodych, ubranych w białe koszule, pytał wprost, jak nastrój przed rokiem szkolnym. W pewnym momencie jeden z młodszych fanów wyrwał się ochronie i stając bezpośrednio obok swojego idola, poprosił o selfie. Zanim został odciągnięty, otrzymał swoją nagrodę. Jeśli te obrazki mogłyby odpowiedzieć na pytanie, czy napastnik reprezentacji złapał oddech po ostatnich wydarzeniach w reprezentacji, odpowiedziałyby twierdząco.

W poniedziałek Lewandowskiego czekają jeszcze dwie aktywności - premierowa konferencja prasowa na tym zgrupowaniu oraz trening. W środę wraz z drużyną odleci do Holandii.

