Korespondencja z Rotterdamu

Co tu właściwie się stało?

Robert Lewandowski (kapitan reprezentacji Polski): Wykonaliśmy założenia taktyczne. Ten remis może nas cieszyć. Mieliśmy plan, by nie dopuścić Holendrów do stworzenia zbyt wielu okazji i myślę, że nam się udało. Broniliśmy całą drużyną, więc trudno było im stworzyć coś klarownego. W pierwszej połowie dwie, czy trzy sytuacje z ich strony były, ale w drugiej już właściwie nic. To na pewno plus. Z minusów - w ofensywie czasem zabrakło lepszego podania, wyjścia, niezamykania się w strefach bocznych, tylko zejścia do środka i tam przegrania piłki, bo tam było miejsce, więc pewnie przy lepszym rozegraniu naszych sytuacji byłoby więcej, ale jest jeden punkt - bardzo ważny, dający nam dużo w kontekście meczu z Finlandią.

Holandia - Polska. Wszystko zadziałało

Da się wyczuć u ciebie dumę z walki o ten wynik.

Oczywiście, że tak. Dziś miałem za zadanie wyłączyć mojego kolegę z drużyny (Frenkie de Jonga - przyp. red.) - wiedziałem, że nie można dopuścić go do tańczenia z piłką, bo wtedy ciężko jest go zatrzymać, a wtedy to i całą drużynę. To było kluczowe, bo jak mu się nie pozwoli na granie, to łatwiej się tym Holendrom postawić. Byliśmy bardzo konsekwentni w realizowaniu tego typu zadań i koniec końców, dało nam to punkt.

Grałeś przez godzinę - to też było zgodnie z planem?

Tak. To nawet nie chodziło o to, czy dałbym radę dłużej, bo pewnie tak, ale biorąc pod uwagę, że są tylko dwa dni na regenerację, to trzeba było na to spojrzeć - zazwyczaj mamy na nią więcej czasu. Przed nami mecz z Finlandią, trzeba być na niego gotowy, a nie przepalić wszystkiego w pierwszym meczu. Tym bardziej, że dziś był naprawdę trudny mecz dla napastnika. Choć z drugiej strony, mimo iż mieliśmy sporo zadań defensywnych, nie miałem odczucia, że się jakoś bardzo męczymy.

Coś jeszcze spodobało ci się w drużynie w debiucie Jana Urbana?

Że wszystko, o czym trener mówił podczas treningu, w czasie meczu wyglądało dokładnie tak samo. Wiedzieliśmy, jak wyłączyć mocne punkty u Holendrów i staraliśmy się to robić. Wiadomo, że jest parę rzeczy do poprawy.

Co na przykład?

W ofensywie jest większy potencjał, nawet przeciwko tak mocnym drużynom, jak Holandią. Nie zawsze wybieramy optymalne rozegranie, gdy mamy nieco więcej czasu na boisku. Dziś na przykład Matty kilka razy był wolny - nie wykorzystywaliśmy go, a gdy to zrobiliśmy, poskutkowało golem. Ale podkreślam - cieszymy się z tego punktu z Holandią, choć bez zwycięstwa w niedzielę, nie powiem, że wykonaliśmy pełną pracę na tym zgrupowaniu.

Opaska? Przegrzany temat

Co trener Urban powiedział wam w szatni?

Pogratulował wykonania zadania. W przerwie natomiast rozmawialiśmy o detalach, które trzeba szybko poprawić - z podobnymi wnioskami, o których mówiłem wcześniej.

W szatni było duszno chyba. Już nie jest?

To trzeba chłopaków zapytać… mnie nie było. Ale to już w sumie zostało powiedziane: zaczynamy z czystą kartą.

Opaska ważyła dziś trochę więcej po tamtych wydarzeniach?

Nie, tyle samo. Mogę to spuentować, że temat opaski jest bardzo wyolbrzymiony. Oczywiście to duma być kapitanem, ale opaska nigdy nie była i nie będzie problemem w tej reprezentacji. Mieliśmy z chłopakami dyskusję na ten temat i doszliśmy do podobnych wniosków. Wolę, byśmy skupiali się na tematach piłkarskich, a nie szukali takich zastępczych. Ten był mocno przegrzany.

Jak ocenisz debiut Przemysława Wiśniewskiego?

Bardzo dobrze zagrał. Zdał egzamin. W takim meczu z Holandią wejść w takie buty… jak najbardziej na plus. Gratulacje dla Wiśni i całego sztabu, duża sztuka. Obrońcy mieli dziś dużo wsparcia, więc łatwiej było im przesuwać i dobrze to robili.

Czujesz, że jesteś gotowy na 90 minut z Finlandią?

Nie będzie po nim kolejnego meczu, więc myślę, że będę gotowy. Ten mecz będzie wyglądał inaczej. Gramy u siebie, u swoich kibiców, operowanie piłką inne. Trzeba będzie się skupić, by nie dać się zaskoczyć jakąś kontrą. W ofensywie miejsca będzie mniej, więc musimy wykorzystać swoje sytuacje. Warto się zastanowić, co w ataku możemy jeszcze poprawić.

Kibice na trybunach w Rotterdamie pokazali, że chyba stęsknili się za tobą.

Słyszałem, to było bardzo miłe, gdy tak mi okazują wsparcie. Kibice odegrali ważną rolę w podejmowaniu przeze mnie decyzji o szybkim powrocie. Jeszcze raz im dziękuję, to było coś fantastycznego.

