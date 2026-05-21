Robert Lewandowski na specjalnych zasadach. Urban cierpliwie czeka

Reprezentacja Polski już w przyszłym tygodniu rozpocznie zgrupowanie, podczas którego rozegra dwa mecze towarzyskie - przeciwko Ukrainie (31 maja, Wrocław) oraz Nigerii (3 czerwca, Warszawa). Wiemy, że na pewno pojawi się na nim Robert Lewandowski oraz zabraknie Juliana Zakrzewskiego-Halla, do którego niedawno wybrała się delegacja PZPN z Cezarym Kuleszą na czele. "Obóz" Zakrzewskiego (Kulesza rozmawiał z matką i agentem piłkarza) był kuszony wizją powołania na zbliżające się zgrupowanie, ale warunkiem koniecznym było wyrażenie chęci przez samego zawodnika. Takiego sygnału do momentu publikacji tego tekstu nie było, natomiast Jan Urban podchodzi do tematu ze spokojem. Stanowisko selekcjonera jest jasne: nie można naciskać na piłkarza, który dziś sam nie wie, który kraj reprezentować. Droga do polskiej kadry wciąż jest otwarta.

Samo "zaklepanie" zawodnika przed ukończeniem 21. roku życia też nie jest takie łatwe. Według aktualnych przepisów FIFA, taki piłkarz musi rozegrać w seniorskiej reprezentacji przynajmniej cztery mecze o punkty w eliminacjach wielkiego turnieju lub Lidze Narodów albo przynajmniej jeden podczas finałów mistrzostw świata lub kontynentu. Jeśli rozegra dowolne spotkanie "o stawkę" - przy chęci zmiany kadry, taki zawodnik musi odczekać trzy lata. Sprawę całkowicie zamyka natomiast dowolny mecz o punkty po skończeniu przez piłkarza 21 lat (Zakrzewski-Hall w marcu skończył 18 lat). Gdyby nadarzyła się okazja "przejęcia" piłkarza od Amerykanów, Jan Urban nie miałby problemu z jego udziałem w zgrupowaniu, mimo iż ma wątpliwości, czy czysto piłkarsko to już jest odpowiedni moment na grę w kadrze dla Zakrzewskiego-Halla. Ale ruch w tej sprawie należy do zawodnika.

Hajto nie ma wątpliwości. Takich piłkarzy potrzebuje Lech Poznań. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Oskar Pietuszewski z rosnącą rolą

Słyszymy również, że planem Jana Urbana na najbliższy czas jest mocniejsze postawienie na Oskara Pietuszewskiego. Selekcjoner liczy, że zbliżający się okres meczów bez wielkiej stawki będzie idealny, by spokojnie wprowadzić do gry jeden z największych (największy?) talentów polskiej piłki. Można spodziewać się, że przynajmniej w jednym ze zbliżających się meczów Pietuszewski wyjdzie w podstawowym składzie. Selekcjoner nie ma za to zamiaru próbować ustawienia z czterema obrońcami, które w jego pierwszych założeniach po podpisaniu kontraktu miało być naszym podstawowym.

Czekanie na Roberta Lewandowskiego

Oczywiście wraca również sprawa Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji jest traktowany na specjalnych zasadach, co jest uzasadnione jego wiekiem i statusem. To, ile zagra minut przeciwko Ukrainie i Nigerii, jest zależne w głównej mierze... od niego samego. Jan Urban ma zamiar spytać o to wprost swojego napastnika. Podczas zgrupowania dojdzie też do rozmowy pomiędzy trenerem, a Lewandowskim, w którym padnie pytanie o jego przyszłość w kadrze. Jednocześnie Urban nie ma zamiaru naciskać na odpowiedź, ani wyznaczać piłkarzowi terminu, do którego powinien się określić. Jeśli trzeba będzie poczekać do jesiennych powołań - selekcjoner poczeka.

Konflikt z Walukiewiczem zażegnany

Na pewno jest również zażegnany konflikt z obrońcą Sassuolo, Sebastianem Walukiewiczem. Miał on otrzymać powołanie do kadry już wcześniej, jednak... nie odebrał telefonu. Sprawa zaskakująco mocno urosła, ale słyszymy, że nie ma po niej już śladu - panowie wyjaśnili sobie nieporozumienie. Walukiewicza w czerwcu zabraknie na zgrupowaniu ze względu na kontuzję, jednak gdyby nie uraz, dostałby powołanie.

Nazwiska powołanych piłkarzy poznamy we wtorek 26 maja w godzinach porannych. Zgrupowanie rozpocznie się dwa dni później. Jeszcze dziś w Interii opublikujemy duży wywiad z Janem Urbanem.

Jan Urban Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Reprezentacja Polski. Na zdjęciu Robert Lewandowski i selekcjoner Jan Urban ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban Beata Zawadzka East News





Michał Grabek: Fajnie jest czegoś takiego doświadczyć. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport